Nem játszhat a következő 3 válogatott mérkőzésen Artyom Dzjuba, mivel egy botrányos videofelvételt tett közzé.

A focista azt vette fel, amint éppen masztrubál. Sztanyiszlav Csercseszov, a válogatott szövetségi kapitánya is megerősített a hírt, miszerint eltiltották a pályától:

„Artyom Dzjuba tettének szakmailag semmi köze az orosz válogatotthoz, ezért nem szeretnénk részletesen beszélni róla. Mindig is kiemeltük, hogy a futballpályán és azon kívül is mindenkinek meg kell felelnie a válogatott játékosi státusznak. A csapatnak most maximális koncentráció mellett kell felkészülnie a novemberi mérkőzésekre, nem szabad hogy bármi is elterelje a figyelmüket. Ezért döntöttünk úgy, hogy Dzjuba most nem játszhat, őt és a válogatott többi játékosát is meg akarjuk védeni a stressztől. Dzjubának így lesz ideje rendezni a dolgait. Remélem, hogy ez a téma az edzőtáborban már nem kerül elő" – nyilatkozta a szövetségi kapitány.