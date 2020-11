Az anális szex nem csupán a behatolásból áll, a popó kényeztetése történhet például nyelvvel, ujjal, vibrátorral. Vannak, akiknek ennyi is elég és nem szeretnének mélyebbre hatolni az anális élvezetekben. Mivel ez egy nagyon kényes terület, fontos, hogy főként az első ilyen jellegű aktus során 100 százalékosan figyeljétek egymás reakcióit. Amennyiben mind a ketten szeretnétek kipróbálni, itt egy kis segítség hozzá.

A legfontosabb kérdések és válaszok az első anális szex előtt

1. Mindenképp kell síkosító?

A vaginával ellentétben a popsi nem termel olyan természetes síkosító anyagot, ami elengedhetetlen az élvezetes együttléthez. Épp ezért érdemes a fenekedet és a párod péniszét is bekenni síkosítóval.

2. Mi a legjobb póz a behatolásra?

Ezt nehéz megmondani, mivel egyénfüggő. Ami a legfontosabb, hogy a feneked jól hozzáférhető legyen, te pedig képes legyél teljesen ellazulni. A kutyapóz mellett népszerű még a misszionárius - felhúzott lábakkal, a popsi alatt egy párnával -, de a kiskanál pozíció is sokak számára nagy kedvenc.

3. Elkerülhetőek azok a bizonyos barna foltok?

Nos, erre nehéz lenne egyértelmű igennel felelni. Akkor igen kicsi az esélye, ha az aktus előtt voltál nagyvécézni, a produktumod pedig megfelelően szilárd volt. Ám, ha feszélyezve érzed magad emiatt, inkább csinálj egy kíméletes beöntést előtte.

4. Fájni fog?

Abban az esetben, ha kellő izgalmi állapotba kerülsz – hosszas előjáték, a popsidat is érintve -, teljesen el tudod engedni magad, használtok síkosítót, a párod pedig lassan, óvatosan hatol be, akkor erre elég kicsi az esély. Fontos, hogy csak olyannal próbáld ki az anális szexet, akiben teljesen megbízol, így ha felszisszennél, ő a megfelelő reakciót fogja adni.

+1 Lehet közben orgazmusom?

A válasz természetesen igen, akár többféle is! Miközben párod a fenekedben jár, a csiklódat izgathatjátok kézzel, vibrátorral, az ujjazás is ér, de vannak, akiknek csupán az anális szextől jutnak el a csúcsra. A popsiban is sok olyan idegvégződés található, ami stimulálva orgazmust okozhat. Tehát halmozd nyugodtan az élvezeteket!

Fontos!

Bármi, ami érintkezett a popsiddal – ujj, nyelv, pénisz... stb. -, csak alapos tisztítást követően vándoroljon a puncid felé. Hidd el, nem akarod megtapasztalni azokat a fertőzéseket, amiket ennek hiányában elkaphatsz.

Nem kell feltétlenül tövig betennie a popsidba a péniszét ahhoz, hogy élvezetes legyen az együttlét. Tehát ha úgy érzed – főként az első alkalommal -, hogy „eddig és ne tovább", jelezd neki.

Csak akkor próbáld ki, ha te is akarod. Sose a párodnak való megfelelés vezéreljen!