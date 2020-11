A Vágyaim.hu-nál dolgozó barátnőm kapva kapott az alkalmon, hogy újabb tananyaggal és gyakorlati órákkal gazdagíthassam a kis testem, így került hozzám egy mély lila GoGasm Pussy & Ass vibrátor.

A doboza szexi, egyáltalán nem rejt semmit véka alá, egyből arcon csap az óceán szele, és a játékot megpillantva máris elkezded dudorászni azt a bizonyos sárga tengeralattjárót... Oké, nem yellow hanem purple, de a Purple rain csak nem lenne ennyire idevágó.

Nézzük a tengeralattjáró specifikációit!

A dobozban van egy távirányító, a tengeralattjárónk és egy töltő, amit egy tű vastagságú nyíláson kell a játék aljába helyezni - ilyen lehet a szüzesség elvétele is a túloldalról. A pici nyílás mellett van egy bekapcsoló gomb, azt kell először megnyomni, majd összehangolni a távkapcsolóval. A két eszköz összekapcsolása kicsit idegtépő, az első alkalommal annyira türelmetlen voltam már a 20. próbálkozás után, hogy a távirányítót félredobva, az alsó kapcsoló segítségével estem neki a lila hajónak. Igazából teljesen mindegy, hogy hol nyomogatod, nekem nem okozott gondot, hogy nem a távkapcsolót püföltem.

Akkor érdemes a távirányítóval bíbelődni, ha szeretnéd, hogy párod váltogassa a fokozatokat. Ezt az összehangolást minden alkalommal meg kell tenni, úgyhogy írd fel vagy jegyezd meg, ne járj úgy, mint én, akinek mindig újra és újra meg kellett fejtenie, mintha először lenne a kezében.

A vibrátornak 3 ága van, és mindhárom ághoz tartozik egy-egy extra erős motor is. Az extra szót muszáj megint leírnom, mert a tapintása extrán puha és bársonyos. Még a lapított csiklóizgató részen is, pedig a tengeralattjáró orr részén lévő „stimuláló szilikon tüskék" miatt kissé aggódtam.

Amikor kézbevettem, a textúráján kívül még egy dolog volt szembetűnő: egyik ág mérete sem óriási; utána olvasva már értettem is, miért: „anatómia, fehérnemű alá is rejthető formai kialakítás". Pontosan, minden része tökéletesen klappol, komfortosan érzed magad benne, vagyis ő benned.

A méretek miatt tehát inkább azoknak fog ez igazán bejönni, akik nem annyira megalománok, főleg ami az anál részt illeti.

Most pedig merüljünk alá: íme, a gyakorlati teszt eredménye!

Az orr rész, avagy a stimuláló szilikon tüskék: kialakításában kifogástalan, ahogy fentebb írtam, tapintásában is, hajlítható, mozgatható. És itt érkeztünk el ahhoz a vonásához, ami kettős érzést hagyott bennem. Egyrészt iszonyatosan jó, hogy az a rész is rezeg, másrészt viszont ezt a részt külön mozgatni kell. Mondjuk egy fésűtől sem várom el, hogy magától fésülje ki a hajam, ez pedig kicsit hasonló küllemre, vagy legalábbis odaszorítani a csiklóhoz, hogy pontosan azt érezzem, amit kell. Tehát ezzel a résszel lesz dolgod.

A torony rész, avagy a hajlított G-pon ingerlő: olyan erős motor van a gépezetben, hogy bár ránézésre úgy tűnik, a méretéből fakadóan nem lesz megfelelő, mégsem jelent gondot egyáltalán. Sőt!

Far rész, avagy a gömbös anál kar: egy kicsit mindig ódzkodom a dologtól... Mondjuk úgy, hogy eléggé kezdő matróz vagyok benne, és ezért ha oda kerül a sor, a mai napig képes vagyok rágörcsölni. De hát mit volt mit tenni, tesztelni kell... Szóval az análparám ellenére semmilyen rossz vagy kellemetlen érzés nem társult a felhelyezéshez, a 7 erősségi fokozat kipróbálása pedig nemhogy fura nem volt, hanem inkább zseniális (persze-persze: mert nem óriási). Úgyhogy azt hiszem, szintet léptem.

Valamiért az első olyan pasimat juttatta eszembe, aki maximálisan odafigyelve rám, lassan és óvatosan mutatta meg, mennyire más is lehet az anális behatolás, mint amit korábban tapasztaltam. És ő volt az első, aki a double penetration világába is elkalauzolt, és hogy még kellemesebbé tegye a dolgot, a csiklómat is izgatta közben. Az első harmonikus és jó anális élményem volt. Hát ez a kis gömbös análkar pont ilyen a másik két egységgel kiegészülve. Ezt most végiggondolva bontok is egy pezsgőt, és átkeresztelem - üvegtörés nélkül -, a mai naptól a neve: Endre, a tengeralattjáró.

Szóval, ha a teljes képet nézzük, hogy miként úszik alámerülve a nyílt vízen, akkor a parancsnoki hídon csak elégedett üdvrivalgást hallani, bulizó matrózokkal és kapitánnyal. 7 sebességben szeli a habokat, és iszonyat gyorsasággal evickél át veled a világ másik végébe.

A cikket támogatta a Vágyaim.hu.