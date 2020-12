Korábban már írtunk arról, hogy a reality épp, hogy elindult, máris bővelkedik durva helyzetekben. Egyik héten a villa legfiatalabb lakója lovagolta meg társát a hálószobában, miközben a többiek békésen aludtak körülöttük, de szabályszegés is történt a héten.

A villalakók közötti beszélgetések többnyire a szexről szólnak, most sem volt ez másképp: a játékosok először arról beszéltek, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek szexuális téren, majd Vivi találgatni kezdett, melyik fiúnak mekkora lehet a pénisze...

Robi elárulta, hogy szereti a szexet, de nem volt még 45 évnél idősebb nővel, de ő sem tudott semmi extrát beletenni.

„Persze, hogy számít a kor. Én tíz évvel ezelőtt csak b*sztam, mint a nyulak, gyűjtöttem egy kis tapasztalatot az évek során...Volt ilyen is, olyan is, amolyan is, de kizárólag az ellenfél kapujára lőttem, ha erre vagy kíváncsi." – mesélte Bálint.

"Kedves Bálint! Szerintem tuti, hogy nagy farkad van, ha érdekel..."

- kezdett bele Vivi, aki minden fiúról elmondta, mekkora szerszámmal rendelkezhet, és a témafelvetése után hosszú percekig centiméterekkel dobálóztak a villalakók.