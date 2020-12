Az orális szex lehet előjáték, utójáték, a száddal kényeztetve megajándékozhatod párodat egy orgazmusig tartó gyönyörrel. Ám ahhoz, hogy igazi orális szexistennővé válhass, érdemes elsajátítanod pár trükköt.

Már mutattunk szuper pózokat, melyekkel tökéletes helyzetbe kerülhetsz, hogy te irányítsd az orális szexet. Most adunk pár ötletet, hogy amit csinálsz, azt valóban jól csináld!

1. Kedveld meg!

A szexben a kényszerítés erőszak, így, ha nincs kedved partneredet a száddal kényeztetni, mondd el neki, és ne tedd. Vannak olyan nők, akiknek igen rossz tapasztalataik vannak ezen a téren, így ők egyáltalán nem szeretik csinálni. Egy megértő, türelmes párral azonban rátalálhatnak ennek a szépségére. Tehát fontos, hogy legyen hozzá kedved, és érezd át, hogy ezzel milyen gyönyört okozol a másiknak, ami téged is beindíthat. Csak azt tudod jól csinálni, amit szeretsz is.

2. Támadj lesből!

A férfiak többsége imádja az orális kényeztetést, de ezen a téren a szexistennők bizony maguk irányítanak. Nem azt mondom, hogy a kérésére ne tedd, ha épp van hozzá kedved, csak azt, hogy lepd meg váratlan helyzetekben is egy kis oboázással. már felöltözött, épp indulna munkába? Térdelje elé, vedd elő a kobrát és érd el, hogy olyan hatalmasra duzzadjon, hogy alig lehessen visszatenni a nadrágjába. Hidd el, sietni fog haza hozzád délután! Ezt megteheted akkor is, amikor neked kell elmenni otthonról, vagy miközben épp gamer hőst játszik.

3. Kérd meg, hogy vegye ki!

Az előbb említett „kedvcsinálókat" jó, ha követi valamivel később egy igazi, mély összebújás is. A szeretkezés aktus részénél, amikor már benned van, állítsd meg, nézz a szemébe és mondd búgó hangon, hogy most azonnal szeretnéd a férfiasságát a szádban érezni. Nyalogasd, szopogasd, engedd, hogy ott is mélyre hatoljon, tedd, ahogy neked és neki jól esik, de csak 30-60 másodpercig, aztán rántsd magadra újra, vagy lovagold meg. Ezt akár többször is megteheted, amivel akár a szexet is el tudod nyújtani.

4. Ne siesd el!

Amennyiben szereted csinálni, időnként ültesd le a kanapéra vagy fektesd el az ágyon párodat, és kényeztesd a száddal hosszan. Arról, hogy miként lehet egy férfit, akár egy órán át a száddal kényeztetni, bővebben ITT olvashatsz. Hidd el, imádni fogod a dolgot, ha egy igazi orális szexistennő vagy... aki persze joggal várhatja majd el a viszonzást.