Csupán pár hete, hogy a Való Világ "szerelmes párja" nem bírt tovább magával, és összegabalyodtak a takaró alatt . Most még messzebbre mentek.

VV Dani most hátulról kényeztette a fiatal lányt, méghozzá az ujjaival. VV Virág annyira el tudta engedni magát, hogy orgazmusában a mellettük szundikáló villatársai sem zavarták, sőt, az őket vevő kamerák sem.

A mostani alkalommal a paplan oltalmazó védelméről is lemondott VV Virág: melleket és tanga alatt matató ujjakat is láthattak a nézők. A szex-evolúciójuk arra mutat, hogy lassan ők is fel fognak kerülni a Pornhub-ra egy kisvideóval, amit nem biztos, hogy szívesen fognak nézegetni, ha egyszer kijönnek a villából. Persze nem lehet tudni, hogy mi a céljuk a műsorral nyert ismertséggel.