Ugyanis ennek a csiklóizgató része nem léghullámos, mint a Nyuszimé, hanem egy nyalást imitáló pici nyelv helyezkedik el benne, ami le-föl mozog, parancsra.

Szuperselymes szilikon, bőrbarát anyagú egyenruhájában menetel a harcba, iszonyú hajlékony, rugalmas, szinte U alakot tudsz belőle formálni.

Szárazföldi hadműveletekhez mindenképp javallott (nem vízálló, úgyhogy a kádban max. akkor próbáld ki, ha nincs benne víz! Akkor meg már minek, ugye?!). Miután rátettem a töltőre (merthogy nem elemes, hurrááá!), csekkoltam a dobozon, hogy milyen fantasztikus értékei vannak még, jövök is velük:

22,3 cm full hossz

a behelyezhető rész ebből 14 cm

átmérő: 3,4 cm

száj mérete: 4,3 x 2,9 cm

nyelv mérete: 1,3 x 1 cm

10 nyelves mód

10 rezgésmód

A töltés befejezése után egyből be is kapcsoltam, hogy megnézzem, mennyire erős benne a motor, illetve, hogy miként működik benne az a nyelv dolog. De mielőtt belecsapnánk itt a háborúba... Tudjátok ki volt John Paul Larkin? Én sem tudtam, amíg le nem ültem megírni ezt a cikket, de aztán rájöttem, hogy John Paul Larkin ugyanaz, mint Scatman John, így pedig talán már mindenkinek ismerős. És hogy ezt most miért hoztam most szóba? Azt tanácsolom, hogy ne is próbáljátok meg elképzelni, inkább mutatom (hangot be!). Minden vibrátornak kell egy fantázianév, hát ő lett Scatman. Magyarázni az előbbi kis videó után azt hiszem nem is nagyon kell.

A zene motorja – Scatman's World

A Scatmanben működő két motor közül az egyik azért felelős, hogy a nyelvecske minél gyorsabban pörögjön, a másik pedig a hüvelyi vibrálás erősségét szabályozza. Mindkettőből 10-10 funkció érhető el, ami rengeteg párosítási lehetőséget rejt magában. Ne kelljen most elővennem a... hetedikes matek könyvet, hogy kiszámoljam, pontosan mennyi. Azt meg főleg ne kérjétek, hogy mindegyik variációról beszámoljak, mert szerintem karácsonyig sem végzünk. Ám a nyelvecske funkcióit azért érdemes végigvenni:.

The Best of Scatman – pörgesd a nyelved!

Van egy egyenletesen gyors verzió, aztán jön egy nukleáris meghajtású, ámde szintén egyenletesen gyors játékidő, majd egy egyenletesen lassú... Kottázni nem tudok, úgyhogy csak tititával illusztrálnám: ti-ti-ti-ti-ti-ti, aztán egy tá-tá-táááá, a más vibrátoroknál már jól megszokott felszálló repülőgép, ami végül nem száll fel, csak a turbinákat próbálgatja (amúgy sem száll fel, mert zenei illusztrációról beszélünk még mindig), ti-ti-ti-tá-tá, jön egy kezdő zenekar, aki nekifeszül, hogy felrobbantsa a házat, de végül mindig a katarzis előtt lassítanak le, majd egy klasszikus zenei koncert, amit egy jazz követ, és végül egy kicsit követhetetlen free jazz.

A hüvelyi részről elég annyit tudni, hogy a dobos iszonyatosan erősen meg tudja szólaltatni a kis hangszerét, el sem tudnám dönteni, melyik a kedvenc számom. Mondhatni a vibrátorok Yamato zenekara! Csodálatos hangszer, ami rengeteg variációt tud egy témára. Vagyis kettőre. ;)