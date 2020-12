A legtöbb nő nem szereti a hatalmas péniszt, de valószínűleg egészen más véleményen lehetnek a felnőttfilmes ágazatban tevékenykedő lányok. Az „Ask A Porn Star: What Is Your Ideal Penis?" című műsorban ismertebb pornósokat kérdeztek számukra mekkora az ideális méret.

Arabella Raphael volt az egyetlen színésznő, aki képtelen volt konzekvensen megválaszolni a kérdést. Karrierje során rengeteg pénisszel találkozott, így nem igazán tudja milyen a tökélétes hímvessző számára.

Kenzie Taylor szereti, ha az átlagosnál kicsit nagyobb. Ő a 18-19 centit preferálja.

Jeze Bell inkább a rövidebb, de annál vaskosabb férfiasság híve, ezzel szemben Dahlia Sky szerint nincs igazán nagy pénisz, hacsak nem akkora, mint a karja.