Akkor az elvárásaim olyan magasan voltak, hogy először kissé félve vettem a kezembe, mert ha tényleg annyira OLYAN, akkor vajon mi lesz a „régimódi" orgazmusaimmal? Attól a gondolattól pedig már előre elöntött a csalódottságérzés, hogy mi van, ha belőlem nem fog semmi extra élményt kiváltani. Aztán persze csak rávettem magam a dologra, és az állítólagos egy perc helyett úgy 17 másodperc múlva meg is kellett állapítanom, hogy hiába ugyanaz a csikló, ez a nagynak épp nem nevezhető szerv bizony telis-tele van meglepetésekkel.

Szóval mondanom sem kell, azonnal be is szereztem egy teljesértékű példányt, igaz, a pénztárcám jelentősen meghatározta, hogy a sztár márka helyett inkább egy Satisfyer landolt a kosaramban, nevezetesen a Satisfyer Pro G-spot, a.k.a. Nyuszi, ami köré gyorsan alapítottunk egy igazi kis fanclubot a barátnőimmel.

Mielőtt bárki megijedne, a régimódi orgazmusok is ugyanolyan élvezetesek, Nyuszi pedig azóta is jól van, köszöni szépen, néha barátkozunk is mind a mai napig, viszont sajnos egy megkerülhetetlen „probléma" van vele: ha tetszik, ha nem, be kell dugni ahhoz, hogy a csiklóstimuláló kar a megfelelő helyre kerüljön, ehhez meg nincs mindig kedvem. Szóval szerencsére épp akkor, amikor egy csakis csiklóközpontú verzió megvásárlásán gondolkoztam, jött a Lelo Sona, amiről azt írják, hogy nem léghullámos technológiával, hanem hanghullámos technológiával dolgozik a gyönyör elérésén.



Jó, de melyik mit jelent?

A léghullámos dolog lényege, hogy az eszköz nem rezgéssel kényeztet, (tehát alapvetően nem vibrátor), hanem egy, a csikló köré helyezendő kis szívóharanggal, ami belül léghullámokat hoz létre. A harangnak tényleg nem is kell hozzáérnie semmihez, a hatást a nagyon (nagyon-nagyon) gyorsan és koncentráltan mozgó levegő éri el. Hogy ez miért jó? Mert nem csak a felszínt kapargatja, hanem iszonyúan mélyre hat, mivel nem érintkezik, nem is fáraszt le fizikailag (éljenek a multiorgazmusok!), és a foglalkozás tényleg hihetetlenül gyorsan eléri célját. Aztán megint, aztán megint... és így tovább.

Szóval a Lelo Sona. Először nem teljesen értettem, hogy mi a különbség a hanghullámos és a léghullámos technológia között, aztán rá kellett jönnöm, hogy azért nem értem, mert az egyetlen különbség elvileg a szabadalmi jogokban és a fantázianevekben keresendő. Merthogy elvben(!) ez is pont úgy működik, mint a Womanizer vagy a Satisfyer készülékei, csak épp mindegyik máshogy hívja.

Persze összességében azért van különbség, nem is kevés.

A Lelo Sona minden képzeletet felülmúlóan gyönyörű Először is a doboz, a dizájn, az összhatás! A többi terméknél sem volt ilyenek miatt bajom, ám a Lelo Sona csodaszép, majdhogynem, mint egy műtárgy. A Először is a doboz, a dizájn, az összhatás! A többi terméknél sem volt ilyenek miatt bajom, ám a Lelo Sona csodaszép, majdhogynem, mint egy műtárgy. A három elérhető szín közül én kedvenc árnyalatomat, a feketét választottam, amin szerintem extrém szépen mutat az aranyozott betét (nem, nem giccses, nem tolakodó, egyszerűen visszafogottan elegáns). De aki kicsit is színesebb egyéniség nálam, az választhatja a cseresznye vagy a pink verziót is.

A Sona formája elsőre kicsit furcsának, de minimum szokatlannak tűnt, ám szinte azonnal rájöttem, hogy messze ezt a legkényelmesebb kézbe venni az eddigiek közül - ami ugye a használat során sem jön rosszul.

Nem csúszik ki a kézből, könnyen a helyén tartható, ami ennél a technológiánál tényleg szinte életbevágóan fontos, mert millimétereken múlhat minden!!!

Sőt, ezt végre szex közben is könnyen tudtam, azaz tudtuk használni, merthogy férfi kézbe is tökéletesen illik ám! Ezt megkönnyíti a bársonyos szilikonborítás is – tényleg nem hazudtak a leírásban, bár efelől nem is igazán volt kétségem.

Afelől már sokkal inkább, hogy ennél a készüléknél „erősebb a stimuláció, mint levegőhullámos technológia esetén". De amikor bekapcsoltam alap módozatban, alap tempóval, akkor rá kellett jönnöm, hogy ez is igaznak bizonyul. Míg a másik gyártók léghullámosainál rendszeresen a felső intenzitásokat használtam, ennél már az alap is hozta ugyanazt a szintet. Nekem ez inkább örömteli meglepetés volt, de ha valaki esetleg nagyon érzékeny típus, azt ajánlom, ne a Lelo Sonával kezdje (később viszont valószínűleg kedvet fog hozzá kapni, és akkor érdemes is).

Sokadik nekifutás után mondhatom csak el, hogy most már minden variációt kipróbáltam, merthogy a készüléken található három, jól elhelyezett gombocska segítségével 8 mód különböző intenzitású verzióit élvezhetjük, de a hatékonyságának köszönhetően azért nem annyira egyszerű végigjátszani az összes pályát.

Ezek a szívómintázatok egyébként nagyjából ismerősek lehetnek azoknak, akik nem először tartanak a kezükben modern női örömszerzőt. Legalábbis ezt hihetnénk mindaddig, amíg el nem jutunk a szokásos alap, a hullámzó, az erősödő-visszaeső, stb. minták után az „A" funkcióig. Ez maga a gyönyörűséges kínszenvedés, mert amikor azt hinné az ember, hogy egy pillanat alatt itt a vég(e), akkor az utolsó pillanatban valami váratlan fordulattal kezdi az elejéről (vagy a közepéről? felétől? végétől? Igazából elég hamar el lehet veszíteni a fonalat, az elemzésre koncentrálni pedig garantáltan senki nem lesz képes használat közben).

Az tehát biztos, hogy megvan végre az ultimate kedvenc szexjátékszerem, amit legszívesebben mindig magam mellett tudnék, hogy felvidítson, ha épp rossz kedvem van (igen, kicsit függőséget okoz). De persze hittem már azt a szextech világán belül, hogy „én már mindent láttam", úgyhogy most sem zárkózom el semmi jó elől.

Például a Sona továbbfejlesztett verzióját elviselném a karácsonyfa alatt A Sona Cruise elvileg alapból kicsit takarékon megy, hogy aztán a csúcs felé közeledve rákapcsoljon, így ne érezd a rászorítással együtt növekvő vákuum okozta teljesítménycsökkenést.

De a Lelo Sona 2 sem hangzik rosszul, abban ugyanis már 12 üzemmód van, és ha 8-ba sikerült ekkora meglepetést beletuszakolniuk, hát, mardos a kíváncsiság, hogy az a plusz négy mit tudhat. Sejthetitek, hogy a Sona 2 Cruise akkor mit tudhat! Persze ha csak pamutzokni lesz a fa alatt, akkor sem fogok panaszkodni, mert az alap Sona is tökéletes társ lesz az ünnepek közötti „pihenéshez".