Egy neve elhallgatását kérő kedves olvasónk tisztelt meg minket a bizalmával, és osztotta meg velünk problémáját.

Furcsa, mert minden barátnőmtől azt hallom, hogy a férjük, barátjuk gyakran fáradt, és ezért keveset szexelnek. Az én problémám azonban más. Szó szerint kikészít a férjem, mert mindennap szexelni akar! Már 5 éve vagyunk együtt, megvolt az első másfél éves intenzív szexuális élet, aztán beállt olyan heti 2 alkalomra. Ez jó volt, mert ezeken a napokon mindig hosszasan szeretkeztünk. De pár hónapja a férjem minden nap bepróbálkozik. Én gyakran vagyok fáradt, és csak arra vágynék, hogy a tévé előtt összebújjunk, de már odáig jutottunk, hogy vacsit se csinálhatok nyugodtan, mert jön, csókolgatja a nyakamat, hozzám dörgölőzik... próbálom kedvesen visszautasítani, de sokszor nagyon szomorú lesz tőle. Ez rossz nekem, nem akarok benne rossz érzéseket kelteni, de én nem bírom ezt a tempót. Nem is értem, mi ez nála, én nem lettem hirtelen Pamela Anderson, hogy ilyen hatással legyek rá. A barátnőim szerint lehet, hogy csak kapuzárási pánikban szenved, azért viselkedik így. Már arra is gondoltam az elején, hogy szeretője lett, és kompenzálni akar itthon emiatt, de erre semmi bizonyítékot sem találtam. Szeretem őt, kívánom is, még mindig jól néz ki, szóval nincs szó arról, hogy ne akarnék vele szexelni. Csak nem annyiszor, mint őt. Most, hogy jönnek az ünnepek, kicsit leteszem a munkát, talán felszabadultabb leszek. Azt is tervezem, hogy leülök vele végre egy komoly beszélgetésre. Nem szeretném elveszíteni azért, mert nem tudok lépést tartani az új kívánóságával. Meg persze szeretném megérteni, hogy mi okozza nála ezt. Hogy miért írtam le? Hátha valaki ad valami jó tippet, vagy megnyugtat, hogy ez rendben van, de az is lehet, hogy azzal, hogy kiírtam magamból, bebiztosítom, hogy valóban leültessem beszélgetni – Kornélia (37)

A szexuális közeledés túlzott intenzitása lehet az érzelmi elhanyagoltság egyik tünete, vagyis az aktívabb fél így szeretné kikövetelni, megélni a másik figyelmét, törődését, érezni a közelségét. A párkapcsolaton belüli átmeneti szexuális passzivitás sem minden esetben a testi elhidegülés vagy a kapcsolaton belüli problémák jele. Egy stresszesebb, fárasztóbb időszak, munkahelyi vagy családi gondok, vitaminhiány is okozhatja a libidó hiányát. Egy ilyen helyzetben tehát mindenképp érdemes leülni a pároknak, és őszintén megbeszélni, mi játszódik le bennük.