Idén is sok sztár és celeb tette közszemlére azt, amit az anyatermészettől vagy épp a plasztikai sebészektől kaptak. Volt köztük „véletlen", erotikus és persze akadtak egészen brutálisan nyíltak is.

Manapság többségében a szexit a minél kevesebb ruha és a fedetlen idomok jelentik, ám nem volt ez mindig így. A 40-es években például elég volt egy harisnyakötőt megvillantani ahhoz, hogy túlfűtött erotikától ittasan súgjanak össze a férfiak. Ezek a fotók, mivel nagyon keveset láttalak, de annál többet sejtettek, jobban megmozgatták a fantáziát, így pedig jobban is lehetett csodálni a rajtuk látható nőket.

A villantásokat kezdjük a keblekkel!

Teljes mell vagy csak mellbimbó, 2020-ban a celebek és sztárok számára mindegy volt, ha a feltűnési vágytól hajtva posztoltak magukról képet vagy jelentek meg egy fotósok által jól körbezárt eseményen. Azért is remek ez a fajta villantás, mert lehet direktben is csinálni, de a véletlennek is betudható egy-egy áttetsző bimbó, mélyebb dekoltázs.

Ha nagy mellekről van szó, Demi Rose-ra mindig számíthatunk. Idén többször is megmutatta formás kebleit közösségi oldalán.

Irina Shayk modell is megvillantotta formás kebleit, méghozzá egy áttetsző melltartóban és bugyiban. Nézd meg IDE kattintva a képeket.

A popsi mutogatás is nagyon népszerű volt 2020-ban.

Kerek, nagy, feszes, apró... idén bármilyen fenékkel a címlapokra lehetett kerülni, feltéve, ha gazdája ismert ember, és főként, ha ő maga osztotta meg.

Amber Rose a legkevésbé sem szégyellős, popsija például formásan nagy, amit nem rest videóban remegtetni.

Emily Ratajkowski gazella alakjából nem igen volt, amit ne láttunk volna már, de mi személy szerint imádjuk a fenekét, mert nem az a fajta „felpumpált", hanem formás természetes. Nézd meg ITT, hogy nyáron mit villantott.

Volt pár híresség, akik anyaszült meztelenül mutatták meg magukat.

Természetesen a ruhanélküliség nem jelent feltétlenül obszcén fotókat, főként, ha azok az Instagramra kerültek ki. A közösségi oldal szabályzata ugyanis még a meztelen mellbimbókra is azonnal ugrik, tehát azoknak, akik meztelen képet osztottak meg magukról, némi cselhez folyamodtak.

Heidi Klum egy függönnyel takarta el meztelen testét, a képet ráadásul a nála jóval fiatalabb férje készítette.

Emily Ratajkowski volt azonban a legbátrabb idén, ő ugyanis meztelenül szelfizett, méghozzá várandósan.