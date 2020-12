Sokakban felmerülhet, hogy az eredetileg a Womanizert piacra dobó cég által kifejlesztett, célzottan a csikló ingerlését irányzó technológia hogyan működhet egyáltalán a férfiak esetében, de aggodalomra semmi ok! A titok nyitja a frenulum néven ismert területhez kötődik, amely a pénisz hátsó részén, a makk és a hímvessző törzsének idegvégződésekkel gazdagon átszőtt találkozásánál helyezkedik el. Ennek érzékenysége a kutatások szerint vetekszik a klitoriszéval, azaz ideális célterepe lehet a szokásostól eltérő, mégis intenzív ingereknek.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem az Arcwave Ion az első termék, amely ezt a területet veszi célba, ám ami miatt az új termék mégis forradalminak mondható, az a „Pleasure Air" technológia léghullámokból adódó erőteljessége, melynek köszönhetően az Ion csak az adott területet bombázza koncentrált levegő hullámokkal, így kvázi kellemetlen zsibbadás nélkül érhet véget egy hosszabbra nyúló „menet" is. Persze, nagyon hosszas használatra amúgy sem lesz sok esélyünk, de ne szaladjunk előre, nézzük meg alaposabban az újdonságot!

(x)

Végre egy olyan készülék, amin látszik a minőség! A termék egy nagyméretű, minőségi kivitelű csomagolásban érkezett, amely a maszkulin stílusjegyeket teljesen nélkülöző hófehér színben tündököl. Jó volt ezt látni, hiszen az eddig tesztelt maszturbátorok zöménél a körítésre nem fektettek kellő hangsúlyt, így a jellemzően már első pillantásra is gagyi csomagolásokat bontogatva az emberben óhatatlanul is valami bazári játék képe sejlett fel. Szerencsére az Ion esetében erről szó sincs, minden elemében prémium termék.

A tároló dobozkát szétnyitva bukkan elő maga a segédeszköz, amely matt fekete színével és kiváló anyaghasználatával egyaránt elismerő hümmögésre ad okot; utóbbi olyan szinten minőségi, amelyhez hasonlót még nem láttam a férfiaknak szánt játékszerek között. Nem is láthattam, hiszen a szilikon felsőrész – amely a pénisszel érintkezik – vadonatúj fejlesztés, a gyártó által „CleanTech" fantázianévre keresztelt anyag amellett, hogy teljes mértékben UV tűrő, valamint hipoallergén, még extrán puha és rugalmas is, ezáltal a használatból eredő megpróbáltatásokat a szokottnál jobban tolerálja. Ahogy a vizet is, ugyanis IPX7 védettséget kapott, azaz sekély víz alá merítve is használható, 30 perc erejéig.

A kezelőszervek tekintetében nem szorulunk majd a kézikönyv bújására: a háttérvilágítással is ellátott, abszolút minőségi anyaghasználatú „+" és „–" gombok szerepe magától értetődik, előbbi hosszan nyomásával lehet bekapcsolni az eszközt, míg utóbbi esetében ez az akció a kikapcsoláshoz vezet. A harmadik gomb már érdekesebb, mert ezzel tiltható vagy épp engedélyezhető a „Smart Silence" funkció; a Womanizertől örökölt technológia segítségével a maszturbátor észleli a hímvessző behelyezését vagy épp eltávolítását, és csak addig üzemelteti a léghullámokat létrehozó motort és membránt, ameddig arra szükség van.

Mivel az Ion több szempontból is merít a Womanizer technológiájából, feltételeztem, hogy ha nem is lesz akkora bumm, mint amit az első Womanizer érkezése okozott a párom életében, de mindenképp valami rettentően erős orgazmusra számítottam, mégpedig szinte azonnal! Ennek ellenére az első próba kezdő két-három perce már-már egykedvűen alakult, és igazából már kezdtem is nézelődni, hogy talán valamit rosszul csinálok, aztán elindult hirtelen egy érzés...

Nem tudom pontosan megfogalmazni (a Vágyaim.hu oldala csiklandozásról beszél), hogy milyen is ez pontosan, de az biztos, hogy szinte a teljes péniszben érezni, olyan „oda kellene nyúlni" pillanat ez, de érdemes nem engedni a csábításnak és várni kicsit, mert néhány másodperc után a szerszám tovább keményedik, az érzés pedig egycsapásra átfordul a tipikus orgazmus előtti érzésre, majd alig néhány másodperc múlva teljesen váratlanul tör utat magának a gyönyör (is), és mire felfogná az ember, hogy mikor és mi történt a testével, már vége a körnek, DE MÉG HOGY!

A jelenség a további próbák során rendre megismétlődött, a 8 darab fokozat váltogatásával maximum csak azt tudtam szabályozni, hogy mennyire gyorsan jöjjön a visszafordíthatatlan pillanat, de nekem például a 3.-4. fokozat volt az ideális, hiába próbáltam az erőteljesebb teljesítményt, ennél az eszköznél az extra erő kontraproduktívan hat (pont, ahogyan az a Womanizer esetében történik Dórival). Érdekes megfigyelés volt továbbá, hogy némely esetben (de korántsem mindig) a péniszem az orgazmus után is merev maradt, így lehetőség nyílt egy gyors ismétlésre! Ennek okát egyelőre nem sikerült megfejteni, de tény, hogy nem rossz kis adalék.

Viszonylag egyszerű dolgom van az összegzéssel kapcsolatban, hiszen jelen pillanatban a terméknek nincs közvetlen konkurenciája a hazai piacon, így azoknak a férfiaknak, akik valami újra vágynak, bátran ajánlom a kipróbálását!

Vitán felül minőségi alapanyagokból épített, átgondolt segédeszközről van szó, amelynek nincs igazán nagy hibája. Az aktuális csúcstechnológiának persze ára van, amelyet sajnos ezúttal is meg kell fizetnünk, azonban tapasztalatból mondom, hogy ebben az ársávban nincs más olyan itthon is elérhető segédeszköz a férfiak számára, amely akárcsak a közelébe érhetne jelen tesztünk tárgyának, így ezt sem tudom egyértelmű negatívumként felhozni ellene. Részemről az Arcwave Ion a fentiekből adódóan különösen ajánlott vétel, igaz, csak azok számára lesz optimális választás, akik nem bánják, ha az orgazmusuk nem csupán egyetlen rövid pillanatig tart! ;)

Az Arcwave Iont-t a Vágyaim.hu webáruház biztosította számomra, amelyet ezúton is köszönök!

Krisztián