Az idei évben is igyekeztünk minél több szuper érzéki szextippel segíteni vagy épp feldobni a szexuális életedet. Összegyűjtöttük a számunkra legkedvesebbeket.

Próbáljatok ki valami újat, legyen hosszabb az előjáték, használjátok ki a kettesben töltött intim pillanatokat 2021-ben is!

Az orális szex érzéki gyönyörforrás, akkor is, ha te csinálod és akkor is, ha épp kapod. Tavaly több ilyen jellegű kalandozásban is részt vehettél a segítségünkkel!

Húzd el előtte a mézes madzagot!

Légy orális szexistennő, de ne a gyorsaságoddal, hanem a játékosságoddal. Akkor tudod a leginkább begerjeszteni vele a párodat, ha elsajátítasz pár trükköt, amivel a végsőkig fokozhatod az élvezetét. Kattints a részletekért!

Állva vagy ülve?

Kényeztesd a pasidat olyan orális szexpózokkal, amiktől egészen biztosan mindketten be fogtok vadulni. Mutatjuk a legjobbakat!

Az anális szex nagyon izgalmas és élvezetes, persze csak akkor, ha tudod, mit és hogyan érdemes csinálni.

Melyik a legjobb póz, milyen síkosítót használj? Megválaszolunk 5 olyan kérdést, amik kezdőként egészen biztosan felmerülnek benned.

A popsi szexről sok tévhit kering, ami elsősorban a pornófilmekben látottaknak köszönhető. Mi lerántottuk a leplet ezekről!

A férfiak is élvezheti az anális szexet, mint befogadó fél. Ezt pedig érdemes egybekötni egy kis prosztatamasszázzsal. A prosztata, más néven a "férfi G-pont" a legtöbb beszámoló alapján észbontó orgazmus forrása. Csak elég bátornak kell lenni hozzá! Mutatjuk, hogyan csináld!

Extrém helyek és helyzetek

Az autós szex rendkívül izgalmas tud lenni, még akkor is, ha nem egy hosszabb utazás során estek egymásnak, hanem a garázsban parkoló autóban bújtok össze. Ám nem mindegy, hogyan csináljátok. Itt van 5 tipp, hogy fergeteges legyen az élmény.

Azt hiszed, neked nem lehet újat mutatni? Ezek a szexpózok csak haladó jógásoknak, vagy komoly gimnasztikai múlttal rendelkezőknek ajánlottak. Hidd el, nem éri meg lesérülni szeretkezés közben, így kétszer is gondold meg, hogy mit kezdesz az ITT látottakkal.

Csak keményen!

A férfiak felizgultságának is vannak szintjei, ezért nem várható el, hogy mindig kőkeményen induljanak a huncutkodás mezejére, de a behatoláshoz és így az élvezethez, minimális merevség elengedhetetlen. Amennyiben ezen a téren gyakran tapasztalt puhaságot, lehetséges, hogy az étrendeddel vannak gondok. Megmutatjuk, mik azok a finomságok, melyeket belecsempészve a napi étkezésedbe, hamar érezni fogod a változást az ágyban.