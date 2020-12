Nagy botrányt kavart, amikor a Pornhub bejelentette, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint azt is korlátozni fogják, hogy ki tölthet fel videókat az oldalra. Amikor a New York Times-ban megjelent egy cikk, miszerint egyes videókon bőven 18 éven aluliak szerepelnek.

Később kiderült rengeteg nő nem is tudta, hogy felvétel készült róla szex közben. Sőt azt is tudni lehet, hogy a videókban szereplő nők karrierjét és életét teljesen tönkretette az, hogy tudtuk nélkül felkerültek Pornubra. Amellyel akár az ismerőseik is találkozhattak.

Több áldozat is nyilatkozott az ügyben, mint a 14 éves lány, akiről egykori szerelme kért videót, amely végül a Pornhubon végezte. De megszólalt egy nevelőszülei által 9 éves korától pornórabszolgaságra kényszerített, most már 23 éves nő is. Ezek után pedig bejelentette a Mastercard és a Visa, hogy felülvizsgálják a kapcsolatukat a leghíresebb pornóoldallal.

A botrány kirobbanása óta közel 10 millió videót töröltek.