Ez az első okos fegyver a hadseregem birtokában, amely a digitális fegyverkezés élenjáró, léghullámos katalizátoros csiklóizgatóval ellátott eszköze.

Még mielőtt rátérnék a hadititkokra...

Mielőtt elmondanám, mitől is okos kütyü a Satisfyer Dual , van hozzá egy app ( Android és IOS is, ha van Apple Watch-od, akkor még azon is megy!) amivel, mint egy operatív szobából, irányíthatod, vezérelheted a teljes hadműveletet. Nem kell a helyszínen tartózkodva össze-vissza nyomogatni mindent, nem kell megjegyezned, hogy ha a 7. hüvelyi motor funkció volt a kedvenced, a csikló funkciók közül pedig a 4., akkor még bekapcsolás után hétszer kell megnyomni a hüvelyi gombot és négyszer csikló izgató irányító gombot.