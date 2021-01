Sherry Lever 25 évvel ezelőtt csatlakozott a BDSM iparához, amikor férje elhagyta. Azóta Sofia úrnőként szerzett magának hírnevet. A swindoni nagyi 120 fontot számol fel óránként azért, hogy megalázza a férfiakat, és sosem alszik ügyfeleivel.

Könyvet is írt, és olyan TV-műsorokban is szerepelt, mint a This Morning. Az ausztrál The Morning Show egyik legutóbbi adásában Sherry elárulta, hogyan mentorálja a feltörekvő dominákat, és több perverz titkot is megosztott - írja a Daily Star.

Tanítványai egyike, Chloe úrnő elmondta, hogy a Sherrytől kapott leckék megváltoztatták az életét:

"Azelőtt kilenctől ötig egy irodában dolgoztam, most a férfiak átjönnek hozzám kitakarítani a konyhámat. Ha jól csinálják, megostorozom őket..."

-mesélte.