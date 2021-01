Attól, hogy Rihanna már nem a zenére helyezi a hangsúlyt, nem lett kevésbé vadóc. Azok a rajongók, akik eddig is inkább a szemrevaló idomai miatt kedvelték, talán még jobban is jártak így. Azóta ugyanis, hogy saját fehérneműket dobott a piacra, rengeteg dögös képet is közzétesz, így reklámozza a márkáját. Ezt azonban senki nem veti a szemére! A legújabb fotói is nagy sikert aratnak, főleg azért, mert átlátszó, csipkés fehérneműben pózol rajtuk.