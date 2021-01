Claudelle Deckert, német színésznő fiatal korában is jól mutatott a címlapokon, ahogy most is, 46 éves kora ellenére. A szőke sztár a génjeiben hordozza a szépségre való hajlamot, ami nem csak rajta, hanem 23 éves lányán is látszik.

Nemrég úgy döntöttek, közösen dobják le a textilt a Playboy olvasói előtt: a címlapon meztelenül pózol anya és lánya. Ilyet nem jellemző tenni a sztárvilágban - valószínűleg azért, mert csak kevesen mernek odaállni a huszonéves fiatalok mellé.