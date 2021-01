Kos – Állva, szemből

A Kos hatalmas szenvedéllyel és impulzivitással bír, ezért előszeretettel esik neki párjának a konyhában vagy épp a fürdőszobában. A forró csókok, a nyak izgatása után egyenesen a falhoz nyomja, és épp csak annyira ruhát vesz le, tol félre, amennyi a behatolást lehetővé teszi. Az efféle aktus nem tart hosszú ideig, amennyiben sürget az idő, de annál izgatóbb.

Bika – Misszionárius, érzéki tapintásokkal

A Bika számára nagyon izgató, ha kezével fedezheti fel párja testét. A tenyere ugyanis különösen érzékennyé tud válni. Számára ideális, ha az előjáték egy érzéki masszázs, ami után olajos kezével tovább folytathatja a partnere testének érintését az aktus során, amihez a misszionárius a legalkalmasabb pozíció.

Ikrek – Kétszemélyes édes hármas

Az Ikrek igazán vágyik az édes hármas felállásra, de a harmadik fél hiányában is ki tudja élni ezt a fajta vágyát. Az aktus során számára rendkívül izgató, ha anális kényeztetésben is részesül. Ez történhet ujjal, vagy valamilyen anál pluggal, vibrátorral is. Nők esetén a kettős behatolás során megcserélő a szerep, tehát a partner hátulról, a játékszer pedig elölről hatol be.

Rák – Ölelős kanál

A Rák igen érzelmes jegy, számára a legnagyobb élvezetet a bensőséges és meghitt szeretkezés jelenti. A legjobban a kanál pozíciót szereti, amiben partnerével szorosan egymáshoz simulnak, és az érzéki aktus során egy véget nem érő ölelésben forrnak össze. Számukra ideális a reggeli szex.

A következő részben folytatjuk a csillagjegyek ideális szexuális játékait!