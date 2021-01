Összegyűjtöttünk pár olyan vágyat, amit a nők szeretnének, de a férfiak bizony gyakran elfelejtik.

Az előjáték ne tolódjon egyből délre

A behatolást megelőző játszadozást ne zavard le annyival, hogy a nyelveddel rámész a nők legérzékenyebb pontjára. A csiklón túl is számos erogén zóna vár felfedezésre – mint például a mellbimbó -, melyekkel fokozatosan hozhatod tűzbe partneredet, aki a végén szinte remegni fog, hogy férfiasságoddal belé hatolj.

Játssz a csiklóval!

Az orális kényeztetés, mint előjáték tökéletes ötlet, de az aktus közben se feledkezz meg a csiklóról. Az izgatása, miközben benne vagy, netán egy kis pihenőt tartasz, segít a vágy fokozásában, és az orgazmus elérésében is. Ujjakkal, vibrátorral és nyelvvel elő!

Engedd, hogy mocskos legyen

A nőknek is épp úgy vannak piszkos fantáziáik, vágyaik, mint a férfiaknak. Amikor belekezdtek a szexuális játszadozásba, kérdezgesd és hagyd, hogy elmesélje ezeket. Sőt, ha neked is megtetszik, akár ki is próbálhatjátok valamelyiket. Azt se zárd ki, hogy megmutassa a kedvenc pornójeleneteit – ne okozzon gondot, hogy az ott szereplő férfiak esetleg izmosabb testtel, nagyobb szerszámmal vannak megáldva, hidd el, nem ez a lényeg.

Dicsérd!

Mutass egy nőt, aki makulátlanul elégedett a testével! 100-ból 1, ugye? A testük feletti rosszérzések bizony komoly falakat képezhetnek a szex megélése során, ezeket lerombolva viszont mindkettőtök számára sokkal élvezetesebb lesz az együttlét. Dicsérd szex közben, de szextől függetlenül is, de ne vidd túlzásba, mert azzal a kívánt hatás ellenkezőjét érheted el.

Ne uralkodj rajta, csak, ha kéri

A férfi a behatoló, a nő pedig a befogadó, de a szerepek súlya az ágyban ettől függetlenül egyenlő. Van, amikor a nők arra vágynak, hogy leigázza őket a férfi, de ha folyton csak az történik az ágyban, amit a férfi akar, azt már nem élvezik a hölgyek. Kezeld tehát partneredet egyenrangúnak a szexben is, de, ha jelzi, akkor uralkodj rajta annyira, amennyire még mindketten élvezitek a dolgot.