Miután Paige Lorenze azzal vádolta meg Armie Hammert, hogy kapcsolatuk alatt a férfi többször előrukkolt a kannibalizmus gondolatával, a nő most azt állítja, a színész próbababákat tartott egykori lakása alagsorában. Mindezt tette azért, hogy rajtuk gyakorolja a nők megkötözését.

Az ex szerint egykori feleségével, Elizabeth Chambers-szel élt abban házban. Lorenze elmesélte, a színész őt is többször megkötözte, és az is előfordult, hogy ilyenkor lapáttal megütötte.

A nő azt is elmondta, hogy Hammer azt mondta neki, meg akarja fojtani kutyáját, egy Archie nevű walesi terriert. Bár szerinte valójában nem bántotta volna.

A bábus történetet azonban egy állítólagos korábbi szerető, az Instagramon Nastya D néven ismert modell is megerősítette. Ezt képekkel és üzenetekkel támasztotta alá - írta a Daily Mail.