Jó, be kell vallanom, amit delfinterápia néven tartanak számon, most sem tudom, hogy működik, viszont lett egy saját, külön bejáratú delfinem, ami már az első terápiás kezelés során mély benyomást tett rám. Elég volt egy rövidke szeánsz ahhoz, hogy óriási mosollyal az arcomon - és hát mit tagadás, tényleg elég nyugodtan - távozzak a hálószobámból. Merthogy az én delfinem egy bizonyos PMV20 Copy Dolphin nevű, igencsak különleges vibrátor! Van neki:

egy elképesztően sima és bársonyos borítású, forgófejes hüvelyi vibrátor része,

része, egy cuki delfint formáló, csiklóizgató karja (középen „puszilgató" orral és oldalról „csapkodó" uszonyokkal!),

(középen „puszilgató" orral és oldalról „csapkodó" uszonyokkal!), egy remekül kialakított fogója, aminek köszönhetően a legdurvább pillanatokban sem csúszik ki a kezemből,

a kezemből, és három gombja, amiket nyomogatva külön-külön irányíthatom a különböző részeit!

És mindez egy rettentő szeretnivaló kivitelezésben, élénk, de nem tolakodó színekkel. Sok szexjátékszer leírásában láttam már a fiatalos és modern kifejezéseket, de ez az első, ahol úgy gondolom, valóban találóak ezek a jelzők. (A PMV egyébként a Post Modern Vibes rövidítése, ami elég jól kifejezi a látszólag eklektikus, mégis összepasszoló stíluselemeket.)

Szóval a Copy Dolphin már látványra sem rossz... ... úgyhogy mielőtt rendesen kipróbáltam volna, csak a kezembe véve nyomogattam a gombjait. A forgófejes megoldás elég hamar felkeltette az érdeklődésemet, mert a mozgása intenzívnek tűnt, de nem olyan brutálisnak, mint sok másik hasonló típusé. A Copy Dolphin kis delfinje meg annyira édesen csapkodott az uszonyaival, hogy újra és újra kitört belőlem egy óriási „awwwwwww" – ez mondjuk később is megtörtént, csak más hangsúllyal.

Eredetileg úgy terveztem, hogy előre alaposan tanulmányozom, melyik gomb mit és hogyan befolyásol, de aztán a türelmetlenség győzött, szóval csak a rövidke útmutató gyors átfutását ejtettem meg.

Ennek az lett az eredménye, hogy 20-30 perc használat után is csak teljesen véletlenszerűen kapcsolgattam, így egyik gombnyomásnál sem tudtam, mire számíthatok majd egy pillanat múlva. Persze ennek is megvan a maga varázsa, de sajnos még mindig bennem van a félelem, hogy soha többé nem találom meg azt a rezgés-forgás kombinációt, amivel a kisállat először elérte a terápiás célját.

Ez azért is reális lehetőség, mert motoronként (amiből 3 van) 13 rezgésmód, plusz 12 forgásmód közül válogathatunk, így pedig a jóval több kombinációt hozhatunk létre, mint amennyit épp ésszel – pláne szexuálisan felfokozott állapotban – fel lehet fogni. De hát azt mondják, hogy akkor jó egy kapcsolat, ha mindig meg tud újulni, és mindig tartogat (pozitív) meglepetéseket, úgyhogy a miénk elég jó kapcsolatnak ígérkezik.

És ha már a funkcióknál tartunk: bár a forgófejre voltam kíváncsi, végül a játékos kis delfin győzött. A csiklókaros motor ugyanis olyan erős, hogy ember legyen a talpán, aki annak hosszan ellen tud állni, mellette a G-pontos rész nagyon a háttérbe szorult. Sajnos amilyen erős, olyan hangos is a delfinke, szóval ha koliszobában, vagy a családi házban szeretnéd használni, előtte alaposan nézz körül, hogy mindenki elhagyta-e az épületet!

A delfinterápiák állítólag azért is tudnak olyan hatékonyan működni, mert maga a víz is nagyon nyugtatóan hat a résztvevőkre. És tanúsíthatom, még az első kezelésnél is jobb volt egy forró fürdő közben barátkozni Copyval, amit szerencsére könnyen megtehettem a vízálló kialakításnak köszönhetően.

Azt mondják, a delfinterápiák akkor érik el a kívánt eredményt, ha rendszeresen alkalmazzák, és közben a „páciens" maga is átmegy egy tanulási folyamaton. Nos, én készen állok a tanulásra (lesz mit), és a hosszú távú együttműködésre is maximálisan nyitott vagyok.