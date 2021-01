VV Virág teljesen kiakadt villatársaira, majd szerelmére, Danira is. A szex volt az oka.

VV Virág és VV Dani nagyon sokat szexelnek társaik jelenlétében, amit a villalakók szóvá is tettek. Természetesen a szőke lánynak nem tetszett, hogy emiatt szót emeltek a többiek, azt meg pláne nem tudta megemészteni, hogy Dani is osztotta a véleményüket. Dani szerint valóban kellemetlen lehet a többieknek, hogy végig kell hallgatniuk, amíg ők kéjesen nyögnek a takaró alatt, ezért úgy gondolja, a játék végégig be kellene fejezni az összebújásokat. Virág inkább a szakítás mellett döntene, esze ágában sincs elhagynia a szexet. Micsoda hisztit csapott!