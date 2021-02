Maitland Ward a Disney sztárja volt egészen addig, amíg pornózásba nem fogott inkább. Ugyan most kissé nehezebb dolga van, de szerinte munkája biztonságosabb, mint lemenni a boltba.

A többi között A kis gézengúzban láthattuk Maitland Wardot, aki fiatalon a Disney egyik csillaga volt, és felnőttként is a reflektorfényben maradt, de kicsit más területen: pornózni kezdett. Természetesen a koronavírus ennek a területnek sem kedvezett, de a felnőttfilmes szerint a munkája még mindig biztosnágosabb, mint lemenni a boltba.

"Hónapokra leálltunk de végül visszatértünk a forgatásokhoz" - árulta el a Daily Starnak a pornós. Hozzátette, ők eleve folyamatosan tesztelték magukat, a koronavírus-teszt csak eggyel több, amit el kell végezniük, de ezeknek hála teljesen biztonságban érzi magát a felvételek alatt.

Persze otthonában is filmezett, egyedül is készített tartalmat a rajongóinak, így nem maradtak szexi felvételek nélkül. Előfordult, hogy a videóban maszturbált egyszerre egy férfival. A videózás a szexuális játékszerek piacára is betört, a nevével ellátott művaginát vehetnek a férfiak az interneten. Elárulta, a bezártság miatt meglehetősen sok új követőre tett szert az elmúlt hónapokban.