A női szexualitás még a mai modern felvilágosult világban is sokkal jobban vissza van szorítva, mint a férfiak esetén. Romboljuk le a tabukat, és lássuk, mi az a 10 dolog, amit mindenképp tudnunk kell a szexről, ha már elmúltunk 18 évesek!

1. Nem csupán a szexuális vágy vezethet szexhez

A szex kitűnő stresszlevezető tevékenység. Elveszve benne és természetesen a szeretett, kívánt félben, képes csillapítani az aznapi rossz események hatását, közben boldogsághormont termel a szervezetünk, és még utána is akár órákig jobban érezzük magunkat. Így a szexnek nem csupán akkor van létjogosultsága, amikor párunkra nézve olthatatlan vágyat érzünk az egyesülésre. Egy nehezebb, rosszabb nap végén például remek program lehet egymás felizgatása és a közös beteljesülés.

2. Az orgazmusra mindkét félnek lehetősége van

A legtöbb szexuális aktus a férfiak orgazmusával véget ér, vagy úgy is mondhatnánk, hogy azzal ér véget. Nőként azonban neked is lehetőséged van a csúcsra jutni. Lehetséges, hogy nem tudtál hüvelyi orgazmust átélni, de számtalan más módja is van, hogy megéld ezt a fergeteges érzést: csikló izgatása kézzel, szájjal, vibrátorral, az aktus előtt, közben vagy épp a végén. Az is teljességgel valid, ha megkéred a párodat, hogy izgassa például az egyik erogén zónádat, miközben te masztrubálsz.

3. Nem csak orgazmussal lehet teljes a szex

Van, amikor nem azért szeretkezik két ember, mert orgazmust akarnak átélni. Egymás ilyenfajta közelsége, az egyesülés érzése van, hogy épp elég. Sőt, így egy este alatt akár többször is szeretkezhettek, hiszen orgazmus hiányában az izgalmi állapot könnyebben elérhető.

4. Ismerd meg a testedet

A maszturbálást egy ködös fekete lepel takarja, csináljuk is, de sokszor csak a legnagyobb titokban, akár némi szégyent is érzünk miatta. Az önkielégítés révén azonban jobban megismerheted a testedet, a nőiességedet, a vágyaidat. Ez épp ezért nem lehet tabu kapcsolaton belül sem. Játszhattok magatokkal közösen, vagy egyedül, de sose érezd magad emiatt kellemetlenül. Arra azonban érdemes figyelned, hogy ez a fajta tevékenység ne menjen a kettőtök között lévő intimitás kárára.

5. A szexuális segédeszközök kárt is tehetnek

Nem benned természetesen – amennyiben a használati utasításnak megfelelően használod őket -, inkább a szexualitásodban. Ma már olyan hiper-szuper csiklóizgatókat, vibrátorokat, műpéniszeket lehet kapni, melyekekkel egy átlagos férfi nehezen tudja felvenni a versenyt. Az a fajta erős inger, amit ezek a kis kütyük elérnek nálad, gyakori használat mellet, hosszú távon hozzászokhat a tested, és már nem leszel képes megfelelően értékelni párod érintését, kényeztetését.

