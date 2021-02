Egyre élethűbb szexrobotokat gyártnak a tökéletes élmény érdekében. Most mindenki megnézheti, milyen amikor egy ilyen babának orgazmusa van, vagy legalábbis azt színleli.

A RealDoll nevű cég az Instagramon mutatja be, mennyire élethűek a szexbabáik. A legtöbb modellt fotókkal népszerűsítik, ám most azt is megosztották, milyen hangot ad ki az egyikük, amikor orgazmusa van.

Így mindenki el tudja dönteni, elég izgató-e számára ez az álorgazmus, és megéri-e befektetni az élményre – írta a Daily Star.