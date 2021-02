Bella Thorne már azzal is meglepetést okozott rajongóinak, hogy felregisztrált az OnlyFans nevű oldalra, ahol a tagok pénzért osztanak meg erotikus tartalmakat magukról. Úgy látszik, hogy az egykori Disney-sztárnak bejön a szexizés, most ugyanis "Shake it" című videóklipjével kavart nagy port. A sztár a videóban menyasszonyi fehérneműben simogatja és ölelgeti a pornószínésznő Abella Dangert, miközben egy csók is elcsattan.

A videó felkerült a YouTube-re, de nem sokáig, ugyanis a csatorna törölte azt. Bella ezen teljesen kiakadt és ezt rajongóival is megosztotta közösségi oldalán: