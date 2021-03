Az időjárás, a stressz, a párkapcsolat minősége, a magánéleti és/ vagy anyagi problémák mind komoly szerepet játszanak abban, hogy egy férfi miként teljesít az ágyban, de más okok is állhatnak a háttérben.

Apa, pénz/hatalom, pap és pénisz. Leegyszerűsítve így lehetne összefoglalni azokat a tényezőket, melyek alapvetően hatnak egy férfi szexualitására.

Apa

A férfiak kapcsolata az apjukkal nagy hatással van arra, ahogy a partnerükre tekintenek, de a maszkulin-önbizalmukban is erős szerepe van, ami pedig a szexhez való általános hozzáállásukat befolyásolja. A példa, amit láttak gyermekként apjuk részéről, szinte észrevétlenül formálta őket is. Amennyiben azt látták, apjuk gyengéden bánik az anyjukkal – érintések, szavak, csókok -, ők is hasonlóan fognak viselkedni. Ugyanígy, ha apjuk csapodár, hűtlen volt, ők is hajlamosabbak lesznek a lazább szexuális kalandokra.

Ami azonban ennél is fontosabb, hogy apjuk mennyire erősítette meg őket férfi mivoltukban, esetleg megszégyenítette-e őket ezen a téren? A maszkulin-önbizalom hiányakor gyakori lehet a felnőttkori átmeneti impotencia, a szexuális vágy nehezebb meg- és átélése, az izgalmi állapot elérése. Ugyanakkor a torz alakulása könnyedén vezethet bizarr szexuális szokásokhoz, amik nem csupán pluszként, hanem elsődleges izgató tényezőként működhetnek.

Pénz/ hatalom

Ez alatt nem azt értem, hogy csak a gazdagok és hatalommal bíró férfiak jók az ágyban. Az egzisztencia hiánya csökkenti a férfiasság érzetét, ami így kihat a potenciára, szexualitásra is. Ez szorosan összefügg a társadalmi elvárásokkal, mely szerint egy férfinak erősnek, önállónak kell lennie, akire támaszkodhat a partnere, aki akár egyedül is képes lenne eltartani a családját. A munkájukban sikeres férfiak – ami egyéntől függően jelenthet jó fizetést, előrelépési lehetőséget, elismerést, sikert, vidám munkanapokat, jó munkakörnyezetet – egyfajta külső megerősítést nyernek a férfiasságukat illetően, ami a már említett maszkulin-önbizalomhoz vezet, vagy fenntartja azt.

Pap

Ez alatt a szellemi, spirituális, mentális létüket értem. A hit, a lelki fejlődés sok utat képes megnyitni, ugyanakkor korlátozó hatása is lehet. Az is befolyással van a férfiasságra, hogy ezt az utat ők választották-e, vagy beleszülettek és csupán a szokás miatt követik. A mentális egészség hiánya blokkolhatja a potenciát, a szexuális vágyat, épp úgy, ahogy a lélekben csendben tomboló zűrzavar.

Pénisz

A szexualitásban rejlő lehetőségek kiaknázásában a férfi biológiájának is erős szerepe van. A vérnyomás, tesztoszteron-szint és más egyéb hormonok mellett a pénisz érzékenysége, a formájával, méretével, vastagságával való elégedettség, pozitív megerősítés is nagyban befolyásolja, hogy miként tudja megélni a szexualitást egy férfi.

A nemi vágy, potencia terén fellépő zavarok esetén érdemes tehát elsőként ezt a négy pontot végiggondolni, és türelemmel, tudatossággal, önfejlesztéssel, valamint a közvetlen környezet támogatásával változtatni.