A mocskos szextörténetek és vallomások végtelen őszinteségről, nyitottságról és igazán perzselő érzéki állapotokról árulkodnak. Természetesen a „mocskos" jelző emberenként mást jelenthet, de mégis nagyon izgató olvasni azt, ahogy gyakran még magukat is meglepő módon élik át emberek a fergeteges és piszkos szex nyújtotta kéjes élvezeteket.

Ennél a cikknél fokozottan él a „felnőtt" kategória, mivel a Men's Health által összegyűjtött szextörténeteket igen szabados nyelvezet jellemzi.

"Pár éve történt. A zuhany alatt csináltuk, majd hirtelen lenyomott a térdemre, hogy úgy vegyem a számba a péniszét, majd lehuppantam a fenekemre, és széttett lábakkal ültem a fenekemen. Erre ő becsúsztatta a lábát az ágyékomhoz, majd a nagylábujjával belém hatolt... Pár percig tartott csupán, de annyira felizgatott, hogy szinte könyörögtem neki, azonnal tegyen a magáévá. Néha még mindig eszembe jut, amitől rettentően felizgulok."

„Egyszer volt szerencsém orálisan kényeztetni egy hölgyet, akinek épp megvolt. Őszintén? Nem volt semmi kellemetlen benne, bár nem hatoltam be az ujjaimmal se, csak a csiklóját nyaltam. Visszagondolva elég mocskosnak érzem magam, de a jó értelemben."

„Az exem megfogta a kezem, három ujjamat a szájába nyomta úgy, hogy leérjenek a torkába. Be is indult rendesen a nyáltermelődése, ami kifolyt a szájából, ő pedig ezzel kente be a fenekét. Én már fordultam is és egy hatalmasat szexeltünk, análisan."

„Épp menstruáltam, de őt ez egyáltalán nem zavarta. Odanyúlt a puncimhoz, majd megnyalta az ujjait."



„A férjemmel egy éjszaka eléggé becsiccsentettünk, ő jobban, mint én. Már kemény volt, de nem igazán tudott felkelni, így én felpattantam rá, méghozzá a fenekemmel és alaposan meglovagoltam. Korábban is kísérleteztünk anális szexszel, de ennyire mélyre nem jutottunk. Akkor többszörös orgazmusom volt, miközben lovagoltam rajta, és a csiklómmal játszottam."

"Már ágyban voltunk zuhanyzás után. Megparancsoltam neki, hogy térdeljen le arccal lefelé, a fenekét nyomja fel, én pedig belé hatoltam. Utána, nem is tudom miért, de azt mondtam neki: "Ne mozdulj, hanem azt csináld, amit mondok neked", és felpofoztam. Sosem csináltam még ilyet azelőtt. A szex azonban vad és nagyon forró volt. Azóta szoktunk hasonlókat csinálni, de persze tudja, hogy velem biztonságban van, sosem okoznék neki fájdalmat és nem is aláznám meg."

"Szex közben az egyik kezét a számhoz tettem, hogy az ujjait szopogathassam. Olyan érzésem volt, mintha egyszerre lenne a pénisze a puncimban és a számban is. Ez pedig annyira izgatott, hogy nem kellett sok idő, el is élveztem."

Fontos! Bármilyen BDSM, szerepjáték vagy másfajta perverz élvezet felé is venné az irányt a szex, az csak mindkettőtök beleegyezésével történjen! Csak olyan személlyel menj bele a szex vadabb rétegeibe, akit ismersz, akiben megbízol. Érdemes már az elején meghatározni egy menekülő szót, ami elhangzásakor mindent azonnal abba kell hagyni.