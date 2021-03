Kétségkívül a szexi az egyik, ha nem a legjobb dolog a világon, amit szeretünk rendszeresen űzni, hiszen rengeteg pozitív hatást gyakorol ránk mentális és fizikális értelemben is. Azonban adódhatnak olyan időszakok, amikor kevesebb alkalmunk vagy egyáltalán nincs lehetőségünk szexuális életet élni. Most megmutatjuk, hogy ebben az esetben mi történik a testünkkel.

A szex pozitív hatásairól ódákat lehet zengeni, azonban arról kevés szó esik, hogy mit történik abban az esetben, ha valaki hosszú ideig nem él nemi életet. Nem kell ehhez szinglinek lenni, élhetünk akár párkapcsolatban is, mindenki életben történhetnek olyan időszakok, amikor a szex valamiért háttérbe szorul vagy huzamosabb időre eltűnik a hétköznapokból. Ez azonban több problémát is hozhat magával.

Csökken a libidóA szexszel kapcsolatban igaz az a mondás, hogy evés közben jön meg az étvágy. Az ember minél többet csinálja, annál több alkalommal akar belőle repetázni, újra és újra átélni. Viszont, ha hosszabb ideig elmaradozik a szexuális együttlét, akkor a vágy is csökkeni fog, és amikor újra eljön az alkalom, nehezebben is megy a ráhangolódás, az ellazulás. Ilyenkor ügyetlenebbnek érezzük magunkat, mintha kijöttünk volna a gyakorlatból. A nők esetében az is megfigyelhető, hogy nehezebben indulnak, nedvesednek be az előjáték során, hosszabb időre van szükségük ahhoz, hogy ne csak mentálisan, hanem fizikálisan is készen álljanak az aktusra.



Fokozódik a stresszTöbb kutatás eredménye bizonyítja, hogy a rendszeres és kielégítő szex csökkenti a stresszt, ellazít és megszűnteti a szorongást és a frusztrációt. Ha nem élünk nemi életet, fokozódhat a bennünk lévő stressz, sokkal nehezebben, feszültebben állunk az előttünk álló feladatokhoz, kihívásokhoz és kevésbé tudjuk gördülékenyen venni az akadályokat.

Megjelenhet a depresszióKutatások erősítették meg azt is, hogy azok a nők, akik kevés alkalommal élnek nemi életet, sokkal negatívabbak, jellemzőbb lesz rájuk a rosszkedv, a lehangoltság. Azonban ez azoknál is előfordul, akik rendszeres nemi életet élnek, de mindazt óvszerrel védekezve teszik. Ennek pusztán az az oka, hogy a sperma melatonint, seratonint és oxytocint is tartalmaz, amelyek a jó hangulatért, kedélyállapotért felelősek.



Gyengül az immunrendszerSzintén bizonyított tény, hogy a rendszeres és élvezetes összebújás erősíti az immunrendszert és sokkal ellenállóbbá teszi a különféle betegségekkel szemben. Tulajdonképpen úgy hat a szervezetre, mint egy vitamin, amit ha egyszer csak elhagyunk és nem szedjük tovább, akkor nagyobb esélyt adunk arra, hogy legyengüljön a szervezetünk és ledöntsenek a lábunkról a vírusok és a baktériumok.

Merevedési panaszok léphetnek felA szexmentes időszak a férfiak esetében az erekciós folyamatra sincsen jó hatással. Míg a rendszeres nemi élet kifejezetten jót tesz az erekciós funkcióknak, addig a szex nélküli hetek, hónapok merevedési zavarokhoz vezethetnek és még, ha nagyon szeretnék és kívánják is a szexet a férfiak, akkor is nehezebben vagy egyáltalán nem tud merevedést produkálni.