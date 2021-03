A 23 éves Amynek nincs gondja az orgazmussal. Már attól is elélvez, ha ránéz valakire, orgazmusa van a metrón, az egyetemen és a szülői ebéd közben is.

A táncpedagógus rekordja eddig egy szexuális együttlét során 18 orgazmus volt. A fiatal nő kiemeli, van azért ennek hátránya is, néha megsajnálja partnerét, hogy ő állandóan elélvez, a férfi pedig csak egyszer. Ráadásul olyan is előfordul, hogy meglát egy férfit a vonaton, aki megtetszik neki és már orgazmusa is van. Néha már a hasizma is fáj, a hasi és kismedencei terület gyakori összehúzódása miatt - írja a The Sun.

Amy 18 éves korában ismerkedett meg egy sráccal, akivel nagyon jó volt a szex és ő tanította meg, hogyan tud gyorsan elélvezni. Miután szakítottak, Amy képes volt az orgazmusra bárhol és bármikor, akár szex vagy fizikai stimuláció nélkül is.

A történethez hozzátartozik, hogy Amy-nek Ehlers-Danlos-szindrómája van, mely krónikus fájdalommal jár, ráadásul többször pánikroham is rátör. A lány most gyógyszer helyett inkább az orgazmusba menekül, ez segít leküzdeni a szorongását és úrrá lenni a fájdalmakon. Az állandó élvezetek azonban függőséget alakítottak ki nála.

Amynek egy időben rengeteg szexpartnere volt és átlagban kilencszer ment el egy szexuális együttlét során. Most terápiára ment szexfüggősége miatt, mivel bár az orgazmusok enyhítik szorongását, utána lelkileg rosszabbul érzi magát.