Korábban írtunk már cikket a középkori szexuális szokásokról, és arról, hogy a középkorban voltak napok, amikor egyenesen tiltották a szexet. Most következzen az ókori Egyiptom: lássuk, mi jellemezte az egyiptomiak szexuális életét.

Az ókori egyiptomiak szexuális életét a szabadság, és a bizarr szokások jellemezték. A töri könyvekben nem túl sűrűn olvashatunk az egyiptomiak szexuálitásáról, pedig megérne néhány oldalt, különleges kultúrájuknál ugyanis csak szokásaik voltak furcsábbak. Kevés ábra és írás maradt fent ezzel a témában kapcsolatban, azonban vannak olyan leletek, amik már-már morbidnak nevezhető intim életükről árulkodnak.

Az ókori Egyiptomban a szex hétköznapi tevékenységnek számított, nem voltak tabuk, és a birodalom lakói sokszor egymás előtt szeretkeztek. Az sem zavarta őket, ha más családtagok, esetleg gyerekek is jelen voltak aktus közben. Bár ezt a mai világban nehezen tudjuk elképzelni, ez semmi ahhoz képest, amik náluk teljesen természetes dolgok voltak.

Szex házasság előtt? Naná!

Azt gondolhatnánk, hogy az ókori Egyiptomban is fontos jelentőséggel bírt a szüzesség, pedig nem így van. Nem tiltották a házasság előtti szexet, viszont a házasságtörést komolyan büntették: a hűtlen feleséget halálra is ítélhették, a férfinak viszont csupán annyi volt a büntetése, hogy azonnal válnia kellett. A szerelmesektől elvárták, hogy összeházasodjanak, ezért az egyiptomiak gyakran nagyon korán, tizenévesen kötötték össze az életüket. Egy éves próbaházasságra és válásra is volt lehetőség, utóbbiakat nem vetette ki a társadalom, azonban a harminc feletti nőknek nem sok esélyük volt újraházasodni.

A szex az élvezetről szólt

A történelem során több olyan korszak is volt, amikor az emberek csak és kizárólag gyereknemzés céljából feküdtek le egymással. Az egyiptomiak élvezetből szeretkeztek, és a kutatók úgy vélik, a homoszexualitás is elfogadott volt, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy először Egyiptomban jegyezték fel két férfi kapcsolatát.

Nem a misszionárius volt a legkedveltebb póz

Ókori őseink fennmaradt rajzai azt bizonyítják, hogy a legelterjedtebb misszionárius helyett az álló, illetve a behatolást hátulról lehetővé tévő pózokat részesítették előnyben. A szexuális nyitottságukat bizonyítja az is, hogy szexuális segédeszközöket is használtak. Kleopátra állítólag egy méhekkel teli, fából készült dobozt használt vibrátorként, de a nők vázákat is előszeretettel használtak maszturbálás közben.

Maszturbáció és prostitúció

A maszturbációnak a teremtéstörténetben is fontos szerepe van: eszerint a világ Atum isten önkielégítésének következménye. Mivel a birodalom lakói tovább akarták vinni ezt a régi hagyományt, rítussá vált, hogy a fáraók a Nílus partján maszturbáltak, hogy magvaikat a folyó hullámai vigyék tovább.

Nem csak a maszturbáció volt elfogadott, de a prostituáltak munkája is: tiszteletre méltó foglalkozásnak tartották, és a prostik tetoválásokkal, erős sminkkel, és kihívó megjelenéssel különböztették meg magukat a többiektől. Az ókori Egyiptomban tehát nem, hogy lenézték volna a testükből élő nőket, de egyenesen magasztalták.

Bizarrság a köbön: zoofília, nekrófília és vérfertőzés

Térjünk rá az ókori egyiptomiak talán legbizarrabb szokásaira. Azt már általános iskolában is tanultuk, milyen fontos részét képezték az állatok az egyiptomiak mitológiájának, így talán nem árulunk el meglepetést azzal, hogy a zoofília is gyakori volt a birodalomban.

Bár hivatalosan tiltották az állatokkal való közösülést, ez nem tartotta vissza az embereket attól, hogy csinálják. Az esetek többségében tehenekkel, kutyákkal, sőt, gyakran krokodilokkal szeretkeztek. Utóbbit úgy "hatástalanították", hogy a hátukra fordították őket.

Nem csak a zoofília, a nekrofília is népszerű volt az egyiptomiaknál. Ez abból következik, hogy úgy vélték, az emberek haláluk után rengeteg szexuális energiával bírnak. Nem csak a halottakkal, és az állatokkal közösültek az egyiptomiak, de rokonaikkal is. Gyakoriak voltak a vérfertőző kapcsolatok: a fáraók és istenségek közelebbi és távolabbi családtagokkal házasodtak, így őrizve a vérvonalukat. Kevesen tudják, de Tutanhamon is egy vérfertőző kapcsolatból született, kacsalábú volt, és feltehetőleg genetikai betegségei végeztek vele 18 éves korában.

Afrodiziákum és védekezés

A szex felpezsdítésére használták a vízililiomot, ami az egyiptomiak egyik legikonikusabb virága volt. Ha már az vágyfokozókat említjük, ejtsünk néhány szót a védekezésről is. A nem kívánt terhesség ellen a birodalom lakói különleges módszerekkel védekeztek: a krokodilok szárított fekáliáját keverték össze mézzel és sóval, majd ezt kenték magukra. Más, régi papirusz tekercsekből azt is tudni lehet, hogy a gyapjú, akác, datolya és méz keverékét helyezték hüvelyükbe a nők, megakadályozva a fogantatást.

Gyomorforgató szerelmi bájital

A párok egyébként gyakran adtak egymásnak beceneveket, és volt, hogy a férfinak orvosi utasításra főzetet kellett készíteni, hogy elcsábítsa feleségét. Ehhez kellett egy meggyilkolt ember fejéről korpa, hét szem árpa egy sírról, tíz almamag, egy fekete kutyából kiszedett kullancs vére, a saját gyűrűsujjából egy csepp vér, és egy kis sperma. Ezt vörösborhoz keverték, majd a bájitalt a nőnek kellett meginnia az örök szerelemért.