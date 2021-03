Gondoltad volna, hogy a nők 70%-a nehezen éri el az orgazmust, pusztán attól, hogy egy pénisz, vagy bármilyen szexuális segédeszköz a hüvelyébe hatol? Pedig így van. Nagyrészt a sikítozó pornószínésznők miatt gondoljuk azt, hogy ez nem így van, de fel kell, hogy világosítsunk mindenkit: ők csak színésznők, és a tökéletes alakításhoz nélkülözhetetlen az orgazmus imitálása. Nem veled van a baj, ha nem volt még hüvelyi orgazmusod.

Az orgazmus témaköre arcpirító, mégis fontos beszélni róla itt is, és egy párkapcsolatban is. Óriási tévhit, hogy a hüvelyi orgazmus sokkal magasabb rendű, mint a csikló orgazmus, ennek pedig egészen ésszerű magyarázata van.

A nő teste tetszik vagy nem, a szülésre lett kitalálva. Azért nem a hüvelyben vannak az idegvégződések, mert akkor elviselhetetlen lenne természetes úton megszülni egy gyereket, hiszen szó szerint belehalnánk a fájdalomba. A teremtő ezért úgy döntött, a női csiklóba rakja az idegvégződéseket, ami hátrány helyett inkább előny, ugyanis két úton is el lehet érni a sokak által áhított csúcsra.

A kutatások azt mutatják, hogy a nők 70%-ának nincs hüvelyi orgazmusa, és sokan vitatják, létezik-e egyáltalán hüvelyi orgazmus. Ezzel szemben azok a nők, akik már átélték, azt mondják, ez a fajta gyönyör többletet jelent egy szexuális kapcsolatban. A legjobb az egészben, hogy a hüvelyi orgazmus tanulható: lássuk, hogyan fogj bele a tanulásba!

1. Lazulj el!

A hüvelyi orgazmus eléréséhez nélkülözhetetlen az, hogy ellazulj. Millió gátló tényező van, ami miatt ez nem sikerül, legyen szó a partnerről, magunkról, vagy a hétköznapi problémákról, amiken még szex közben is hajlamosak vagyunk agyalni, de ezeket muszáj félretenni ahhoz, hogy a csúcsig jussunk.

Segíthet a relaxáció elsajátítása, a tudatos befelé figyelés, és a jógázás vagy pilatesezés is, ami arról szól, hogy belelazulunk egy-egy testhelyzetbe. Higgy abban, hogy a csoda a komfortzónán kívül kezdődik, és ez az állítás halmozottan igaz a hüvelyi orgazmusra is.

2. Legyél jelen maximálisan!Szeretkezés közben nem csak testileg, de lelkilegis jelen kell lenned! Add át magad az élvezeteknek, figyelj magadra, és a partneredre, és koncentrálj azokra a dolgokra, amik izgatnak, és kellemes érzéssel töltenek el.

3. Hidd el, hogy csodálatos vagy!

Nincs szexibb egy magabiztos nőnél, aki habzsolja az élvezeteket, és kéjesen kínálja fel magát a partnerének. Ha elhiszed magadról, hogy kívánatos vagy, akkor nyert ügyed van. A hüvelyi orgazmushoz elengedhetetlen, hogy a hüvelyed rugalmas legyen, és ne pusztán befogadja a péniszt, de szabályosan rá is cuppanjon...Ha szeretkezés közben azon agyalsz, hogy nézhetsz ki most, vagy elég peckesen állnak-e a melleid, nem tudsz magadra koncentrálni, és iszonyú messzire sodródsz a gyönyörtől.

4. Hüvely-és gátizmok tornáztatásaHa foglalkozunk azzal, hogy formás legyen a combunk és a fenekünk, miért nem törődünk azzal, hogy a hüvely és gátizmaink is tornáztatva legyenek? A Kegel-gyakorlatokat azoknak is érdemes gyakorolniuk, akiknek nincsenek szexuális problémáik, ugyanis élvezet fokozásra is alkalmasak. Ráadásul nem csak a nőknek, a férfiaknak is ajánlott...

5. Tanulj meg szorítani, majd elengedniA hüvelyi orgazmus kulcsa a szorítás és az elengedés, mind lelkileg, mind pedig testileg. Kísérletezz bátran, csináld úgy, hogy neked jó legyen, tanulmányozd a tested, és ébreszd fel a hüvelyedet, hogy átélhesd ezt a fajta gyönyört is!