Az OnlyFans modell, Aida Cortes közösségi oldalán jelentette be, hogy a hüvelyének pontos másolatait fogja árusítani húsfény stílusú szexjáték formájában.

Aida Cortes eddig is jól keresett meztelen képeivel, de most valami egészen újat talált ki rajongói számára: hüvelye pontos mását lehet nemsokára megvásárolni, így rajongói már fizikailag is közel kerülhetnek hozzá - írja a Daily Star.

Nagyon szuper újdonságot hozok nektek, ami tetszeni fog, ugyanis hamarosan bemutatom a hüvelyem másolatát szexuális játékként. A másolat pontosan megegyezik a hüvelyemmel, azért, hogy te is élvezhesd. Azzal a szándékkal teszem, hogy boldoggá tegyelek, és hogy adjak neked egy kicsit többet önmagamból, amennyire csak lehetséges"

- mondta videójában a modell, akinek Instagram oldalán 2,5 millió követője van.

A videóhoz több, mint 1000 hozzászólás érkezett, számtalan kanos rajongó rákérdezett, hol vásárolhatják meg a játékot és mennyibe fog kerülni. Aida biztosította rajongóit afelől, hogy folytatni kívánja az innovációt, alternatív módszereket keresve, hogy minél több pénzt keressen, és hogy követőinek örömet szerezzen.