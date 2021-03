Kislányként a Hamupipőkét olvasva valószínűleg mindannyian vágytunk egy olyan mesés estére, de leginkább persze - közvetlenül a szőke herceg után - egy üvegcipellőre, ami nemcsak gyönyörű, hanem tökéletesen illeszkedik is a testünkhöz.

Aztán kissé felnőttebb fejjel lemondtunk az üvegcippellőről (esélyesen a mesebeli hercegről is), és elkezdtünk inkább a realitás talaján maradva válogatni a kínálatból. Nos, többé-kevésbé kiábrándult nőtársaim, van egy remek hírem: üvegcipellőt ugyan még nem találtam, de valami sokkal nagyobb és hosszabb távú örömet okozó, szintén üvegből készült csodát igen!

Bemutatom a kortárs műalkotásnak is beillő dildót, a Christalino Champet Kezdjük ott, hogy Kezdjük ott, hogy ez a kényeztető annyira gyönyörű , hogy a dildó szót szinte fáj használni rá, ki kéne találni egy új kifejezést, ami legalább annyira illik rá, mint a Bajnok belém... és valószínűleg belétek is. A gyönyörű nem csak magára az eszközre vonatkozik, hanem a tervezőbrigád teljes munkájára: a dobozra, az arculatra... mindenre!

Alapvetően inkább a rezgő dolgok híve vagyok, főleg mert szerencsére rezgés nélküli kényeztetésre rendelkezésemre áll organikus „eszköz" is. Meg hát, mi tagadás, lusta is vagyok, ezeket meg mozgatni kell. De azért tettem egy próbát, és nem bántam meg!

Elsőre kicsit ijesztően hangzott, hogy üvegből készült a műtárgy, mert azonnal az jutott eszembe, hogy az bizony törik. Megnyugtatok mindenkit: nem, ez olyan üveg, ami nem törik, szóval maximális biztonságban érezheted magad a használat során! De akkor mire jó, hogy üveg? Kiderült, hogy nagyon is extra élményben lehet részünk az anyaghasználatnak köszönhetően, mivel kifejezetten alkalmas a hővel való játszadozásra.

Az üveg dildó ugyanis remekül átveszi a hőt, így akár jéghideg, akár tűzforró víz segítségével is „személyre szabható" a hatás. Én egyértelműen a melegre szavazok, de amellett hogy lusta vagyok, fázós is, szóval biztos van, akinek a hideg véglet jön be. Az extrém hőhatás remekül fokozza az érzeteket, érdemes kipróbálni! Plusz pozitívum az üveget illetően, hogy még a legérzékenyebbeknek sem kell allergiás reakciótól tartania.

De hogy ne csak a meglepő anyagválasztásról meséljek, térjünk át a formatervezésre! A 18 centi (ebből max 15 behelyezhető) hosszú, kampószerűen meghajlított dildó (sic!) végén egy hangsúlyos gömb található, ami a G-pontot hivatott kényezteti. A feladatot nemhogy tökéletesen ellátja, de igazából mindenkinek csak ajánlani tudom, akinek gondja van a saját G-pontja megkeresésével. Behelyezéskor pont oda illeszkedik, ahova kell, még úgy is, hogy ez a pont személyenként kissé máshol van.A Champ megjelenésében külön imádom, hogy nem egy realisztikus műpéniszről van szó, hanem valami olyanról, ami teljesen újszerű, mégis emlékeztet rá, rápillantva rögtön tudod, mire való... vagyis hát, ez utóbbi azért mégsem annyira igaz.

Én ugyanis meg voltam róla győződve, hogy míg a tojásdad rész a hüvelyi, addig a kis kampós vég az anális örömökért olyan, amilyen. Ebben sajnos tévedtem, és ez kicsit csalódást is okozott, mivel sehogy nem sikerült úgy helyezgetnem, hogy mindenhová elérjen.

