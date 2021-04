Hevesi Kriszta korábban arról beszélt, hogyan adhatunk a jelenlegi bezárt körülmények között is új lendületet a kapcsolatunknak. Az otthoni bezárkózás azonban mást is magával hozott. Dr. Hevesi Krisztina a Life.hu-nak elmondta, mit tehetünk a pornófilm függőség ellen, de a szexuálpszichológus azt is elárulta, miért alakul ki ez a fajta állapot egyre gyakrabban az emberekben.