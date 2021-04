A 24 éves nő már harmadjára került be a sürgősségi osztályra súlyos mellkasi és hasi fájdalmakkal. A vizsgálatok során az orvosok kívülről bejutott levegőt fedeztek fel és igencsak meglepődtek, amikor kiderült ennek az oka.

A fiatal nő mindig ugyanazokkal a tünetekkel érkezett a sürgősségi osztályra: éles fájdalmat érzett a hasának jobb alsó negyedében. A vizsgálatok során kiderült, hogy kívülről levegő jutott be a szervezetébe, ami akár súlyos légembóliát is okozhat. A légembólia szélsőséges esetben akár halálhoz is vezethet, ugyanis ilyenkor a külvilág levegője valamilyen módon bejut a szervezet vénás vagy artériás keringésébe, ahol a légbuborékok az erekbe szorulhatnak - írja a ReseachGate.

Az első két alkalommal hiába keresték az orvosok a panaszok okát, nem tudták megállapítani. A harmadik alkalommal aztán a fiatal lány elárulta, hogy partnere az orális szex során erőteljes fújásokkal levegőt pumpál a hüvelyébe, a fájdalom minden egyes alkalommal ezután jelentkezett. Az utána következő napokban a levegő szétterjedt a nő hasüregében, mielőtt a gáz természetes úton távozhatott volna. Az orvosok azt javasolták a lánynak, hogy ezentúl kerüljék partnerével ezt a légbevúvós módszert, mivel könnyen rossz vége lehetett volna.