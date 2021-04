Az, hogy valamiről nem beszélünk, még nem jelenti, hogy nem is létezik. Így van ez a magyarok szexuális vágyaival is. Tabu ide vagy oda, bizony, felnőtt áruházban vásárolni nem szégyen, főleg mivel mindenki más is csinálja...

Az egyik közkedvelt hazai online webshop közel 1500 vásárlója vett részt abban a felmérésben, amiben az erotikus termékek vásárlásával kapcsolatos szokásaikra, tapasztalataikra volt kíváncsi. Az eredmények közül pedig egyik-másik kifejezetten meglepő: gondolnátok például, hogy vasárnap este szeretünk a leginkább új játékszereket beszerezni? Vagy azt, hogy 2020-ban a szexshopokban is a fertőtlenítők voltak az abszolút sztárok? De ne szaladjunk ennyire előre, inkább kezdjük a legelején!

Mindenki másképp csinálja, de MINDENKI csinálja

Már a 18-25 közötti korosztály is meghatározó csoport a szexshopok vásárlókörét illetően, ők teszik ki a vásárlók kicsivel több, mint tizedét, de úgy tűnik, a hatodik X. környékén sem áll meg az élet, az 56 év felettiek is majdnem elérik a 10%-ot.

Legtöbbször azonban mégis a városi (83%), magasabb iskolai végzettségű (52%) és tartós párkapcsolatban élők (79%) fordulnak meg az online szexshopokban, átlagosan évente 2 alkalommal (30%), a vasárnap esti órákban (10%), mobiltelefon segítségével (69%).

A két leggyakrabban visszatérő korosztály pedig a húszas évei végén, harmincas évei elején járó férfi, és az ugyanilyen korú nő. A felnőtt játékszerek mintegy 8%-a az ő hálószobájukban lel otthonra.

Ha már a férfiak-nők témánál tartunk: első pillantásra úgy tűnhet, viszonylag nagy a szakadék a két nem vásárlási hajlandósága között, hiszen a pasik közel másfélszer többen vannak, de máris árnyaltabb a helyzet, ha megnézzük, mit rejt a kosaruk...

Amire kíváncsiak vagyunk, és amire valóban vágyunk...

A kettő koránt sem ugyanaz a dolog. A szexhintákra például százezezernél is többen rákerestek a tavalyi évben, ám az eladott termékek csupán 0,05%-át teszik ki, és hasonló a helyzet a guminőkkel kapcsolatban is, ami közel félmillió keresés után is a népszerűségi lista végén kullognak. Az viszont kétségtelen, hogy a vibrátor mindig, mindent visz!

Térjünk vissza a nemek harcára

Bár tény, hogy jelentősen több rendelést adnak le férfiak, úgy tűnik, ők is inkább nőknek vásárolnak. A női szexuális kiegészítők és játékok közel háromszor kelendőbbek a kifejezetten férfiaknak szánt eszközökhöz képest, ez az igény pedig az iparági kínálat összetételén is meglátszik - és akkor még nem is beszéltünk azokról az izgalmas dolgokról, amiket kifejezetten pároknak találtak ki.

2020 trendi vágyai... és szükségletei

Ezek után nem is annyira meglepő, hogy a klasszikus vibrátorok felkerültek a dobogóra, de az összes vásárlás 8%-ával is csak a 2. helyezésre futotta. Az elsőt ugyanis elorozták előlük a vízbázisú síkosítók: 2020-ban minden tizedik kosárba (majd csomagba) került ebből a kategóriából származó termék. A bronzérem pedig a BDSM játékoké lett (6%), bár a terület összetettsége miatt ebből még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni.

Az elmúlt évet talán semmi nem tükrözi jobban annál, hogy a főként speciális - sokszor a COVID ellen is hatásos - fertőtlenítőszerek népszerűsége több, mint 50%-kal növekedett, és az abszolút toplistát egy fertőtlenítő spray vezeti. Nézzük a dolog jó oldalát: örvendetes hír, hogy ennyire felelősségteljes a magyar, ha a(z intim) higiéniáról van szó.

A síkosítók és higiéniai termékek persze inkább praktikusak, mint izgatók, úgyhogy most tekintsünk is el tőlük, és foglalkozzunk inkább az élvezetek igazi forrásaival.

Egy év számokban

A vásárlók minden bizonnyal megszámlálhatatlanul sok élvezetes percet szereztek maguknak a rendeléseikkel, de ha a perceket nem is, néhány érdekességet szerencsére meg lehet számolni:

40%-kal többen vásároltak valamilyen új szexjátékszert vagy segédeszközt 2019-hez képest,

több, mint 66 ezer csomag óvszer segítette a biztonságos és felelősségteljes szex gyakorlását,

közel 1500 liter sikosító tette olajozottabbá az együttléteket (vagy épp a magányos perceket),

5000-nél is több hátmasszázsra elegendő masszázsolaj, és 240 órán át égő masszázsgyertya tette érzékivé az estéket,

2019-hez képest 30%-kal többen próbáltak ki valamilyen erotikus szerepjátékot

. Minden negyedik nő diáklány jelmezbe bújt, de ugyanennyien öltötték magukra a szobalány szerepét is, az elektromos örömszerzők 54%-a a csiklót, 35%-a G-pontot veszi célba, 11%-a pedig az anális örömökért felel,

a legtrendibb vibrátorszínek: pink (19,7%), fekete (17,1%), lila (16,5%) natúr (10,7%), kék (8%),

az év vibrátormárkája, a Satisfyer. Csak ennek a gyártónak annyi kényeztetője fogyott, mint a sorban őt követő 6 gyártónak összesen.

Leghőbb vágyaink – A legkelendőbb örömszerzők

1. Durex Intesne Orgasmic Gel

Vigyázat, a látszat csal! A tavalyi év abszolút sztárja nem egyszerű síkosító, hanem egy olyan gél, ami stimuláló összetevőinek köszönhetően segít a nőknek könnyebben elérni és intenzívebben megélni az orgazmust!

2. Satisfyer 1 Next

Míg az előbbi gél segít felejthetetlen csiklóélményhez jutni, ez a kütyü lényegében garantálja azt... Nem túlzás kijelenteni, hogy a léghullámos csiklóizgató technológia forradalmasította a női örömszerzők piacát, hiszen akár egyetlen perc alatt a mennyekbe repítheti tulajdonosát. Ez a készülék olcsó, de megbízható, így évek óta lehetetlen letaszítani a trónról.

3. Black Velvet kisméretű análkúp

Talán nincs is még egy akkora tabu, mint az análszex, pedig most már bizonyítékunk van rá, hogy a magyar felnőttek igencsak érdeklődnek az alternatív bejáratok iránt. A kis méretű análkúp népszerűségének növekedése pedig arra enged következtetni, hogy évről évre többen kopogtatnak a hátsó ajtón.

4. Durex Pleasure Ring

Sok párnak a péniszgyűrűk jelentik a „kapudrogot" a szexuális játékszerek világába. Apró, nem látványos, és ha rezgés nélküli verzióról van szó, a kézzelfogható eredményt leszámítva szinte teljesen észrevétlen marad. De még a kapudrognak is van kapudrogja: ez a basicgyűrű ad egy kis kóstolót a ránk váró lehetőségekből.

5. AVK: Adsz vagy kapsz?

Augusztusban jelent meg az új, diszkrét, kompakt kivitelezésű szextársas, és kapásból le is lökte a trónról az évek óta verhetetlen párjátékot, a Monogamy-t. A titka nemcsak a pikáns feladatokat rejtő visszafogott külső, hanem a gendersemleges játékmenet is, ami először mondható el ilyen típusú, magyar nyelvű játékról.

A nem mindennapi adatokat a vágyaim.hu online webshop gyűjtötte össze.