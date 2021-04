A vizsgálat során rájöttek a kutatók, hogy az evangélikus egyházközösségben való részvétel bizonytalanná teszi a férfiakat a férfiasságukat és a nemi szervük méretét illetően.

Ennek az lehet az oka, hogy az evangélikus retorikában több alkalommal nyilatkoznak a keresztény emberek férfiasságának a hiányáról.

A kutatást a múlt havi Journal for the Scientific Study of Relig. számában tették közzé - írja a Daily Star.

A tanulmány készítői elmondták, hogy a kutatás során nem kérték a résztvevőktől a péniszük méretét, mivel szerintük a legtöbben nem adtak volna őszinte választ. Ehelyett megvizsgálták a Google összesített adatait olyan keresésekről, amelyek bizonytalanságot mutatnak a férfi nemi szervvel kapcsolatban.

A legtöbbször előforduló keresések az alábbiak voltak:

"férfiasság javítása", a "férfiasság javító tabletták", a "pénisz nagyobbítás", a "pénisz növekedése".

Kiderült, hogy minél több evangélikus van egy területen, annál valószínűbb, hogy ezekre a kifejezésekre keresnek rá.