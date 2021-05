A gyönyörű modell népes rajongótábort szedett össze az utóbbi pár év alatt, egy korábbi cikk szerint, 4,3 millió követője volt, egyetlen posztért akár 8-14 ezer dollárt (2,3-4,1 millió forintot) is elkérhetett - írta meg a Bors.

Ezt most mind elbukta. Sikerét minden bizonnyal csodálatos testének köszönheti, melyet gyakran meg is mutatott, a baj csak az, hogy többnyire fedetlenül. Pikáns fotói miatt korábban már figyelmeztették az internet erkölcsrendészei, de mivel továbbra is túl sok cicit villantott, elfogyott a türelem és letiltották az oldalát.

Natalie elkeseredésében új oldalt indított, ahol máris 316 ezren nézegetik, de úgy tűnik nem tanul a hibájából, hiszen a posztok nem sokban különböznek az eddigiektől. Sokáig tart majd újraépíteni a bizniszt, ha újra, meg újra elölről kell kezdenie...