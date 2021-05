Arról eddig is sokat lehetett olvasni, hogy Ázsiában nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra a nők, hogy bőrük fehér maradjon. Sokan kezeslábasban strandolnak, csak hogy ne barnuljanak le, de fehérítő maszkokat is alkalmaznak, illetve lézer kezelésekkel és bőrfehérítő tabletták szedésével is próbálják elérni az áhított világos bőrt. Úgy tűnik, hogy ez a divatirányzat a thai férfiakat is elérte, ugyanis egyre inkább közkedvelt beavatkozás a pénisz fehérítés.

A bangkoki Lelux kórház hat hónappal ezelőtt kezdte kínálni a nem mindennapi kezelést és ma már napi három-négy kliensük is van. A legtöbb ügyfél 22 és 55 év közötti, sokan a thaiföldi LMBTQ (Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek) közösségből származnak. A lézeres fehérítő szolgáltatás 5 alkalmas és körülbelül 480 fontba kerül (ami nagyjából 200 ezer forintnak felel meg) - írja a Daily Mail.

Az eljárás, melyet a thaiföldi televízióban és a közösségi médiában is bemutattak, sok embernél kiverte a biztosítékot. Egyesek szerint ez csak erősíti a bőrszín miatti megkülönböztetést, mások pedig azon vannak elképedve, hova jutott ez a világ.