Első pillantásra felkelti a figyelmet...

Azért lássuk be, ez fontos tud lenni, és bár nem tűnik ki a tömegből, van benne mégis valami megkapó. Elegáns, visszafogott, mégis vidám és ha elkezded megfigyelni, rájössz, hogy kissé kilóg a sorból. A csiklókarral ellátott hüvelyi vibrátorok általában egy hangsúlyos, G-pontot célba vevő, valamint egy kisebb, a csiklót kényeztető részből állnak. Ez a bizonyos Xouxou (mert egyébként bőven vannak testvérei is ) viszont nem priorizál, szinte ugyanolyan mindkét szára. Már a külseje is mutatja, milyen sokoldalú: néha tulipánt, néha nyuszifüleket, de van, hogy kacsacsőrt juttat az eszembe... bármelyik is, az biztos, hogy mindig megnyerő.