Vannak nők, akiknek kifejezetten nehéz a csúcsra jötni. Nos, cikkünkben most nekik kedvezünk, és bemutatunk néhány pózt, amiktől garantált az orgazmus.

Több kutatás is bizonyítja, hogy a nők 80%-a képtelen pusztán a behatolástól átélni a gyönyört. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy fel kell adni a dolgot, sokkal inkább arról szól, hogy mind a férfiaknak, mind a nőknek leleményesebbnek kell lenniük. Akadnak olyan pózok, amik olyan izgalmas területekre hatnak, hogy a gyönyör nem marad el.

Íme, 3 szexpóz női orgazmushoz:

1. Főkötő

Ebben a pikáns szexpózban a hímvessző olyan szögből hatol be, hogy a G-pontot és a csiklót egyszerre izgatja. A legjobb benne, hogy a kezek is hozzáférnek az érzékeny területhez. A főkötő póz lényege, hogy a nő a hasán fekszik, a férfi ráfekszik, és hátulról hatol be.

2. Macskapóz

A macskapóznál a nő a hátán fekszik, a férfi pedig rá, és a lehető legszorosabban hozzábújik. A pózban az a legizgalmasabb, hogy az aktus közben a férfi a nő teste mentén fel-le dörgölőzik, mint egy cica, így a férfi szeméremcsontja folyamatosan izgatja a csiklót. Ez aztán a kettős élvezet!

3. Kiflipóz

Mindenki ismeri a kis kifli, nagy kifli pozitúrát, ami nem csak alvásnál használatos. A férfi és a nő az oldalukon fekszenek, szorosan összebújva, és a pénisz hátulról hatol be. Az aktus lassú, ritmusos mozdulatokkal zajlik, miközben a férfi tökéletesen hozzáfér a csiklóhoz, ami sok nőnél a gyönyör kulcsa.