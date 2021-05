Teljesen ledöbbent az az anyuka, aki épp gyermekével játszani indult a pécsi Köztársaság téri játszótérre. A gyerekjátékok melletti padon ugyanis egy pár nyilvánosan szexelt éppen, nem törődve azzal, hogy emberek vannak körülöttük. A pad mellett egy boros üveg is hevert, így feltételezhetően nem voltak színjózanok - írja a Ripost.

Kiderült, hogy a pár már máskor is megbotránkoztatta a környékbeli lakókat: többször randalíroztak már, gyakran aludtak padokon és az is előfordult, hogy a játszótéri bokrok alatt végezték kis- és nagydolgukat. Emiatt már több helyről is elzavarták őket. A rendőrségre egyelőre nem érkezett bejelentés az üggyel kapcsolatban.