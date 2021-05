A filmes szexjelenetek mindig vékony határvonalon táncolnak, hiszen elég élethűnek és erotikusnak kell lenniük, nem szabad öncélúvá válniuk, ugyanakkor a felnőtt filmes aktusokat is érdemes maguktól távol tartaniuk. Most összeszedtük azt az 8 filmet, melyben a szex igazán forróra sikeredett, de nem lett túlzó.

Az igazán jó szerelmi jelenetnek nem csupán két karakter összefonódását kell ábrázolnia, valamilyen módon elő kell mozdítania a történetet, vagy valami újat kell mutatnia a szereplőkről.

Ideális esetben egy jó szexjelenet forró, anélkül, hogy kizsákmányolná a szereplőket, és átváltana egy pornófilmbe.

8 film, a legforróbb szexjelenetekkel

Deadpool (2016)

A címszereplő és szerelme nemi élete bizony nem öncélú, sőt! Azzal, hogy minden nagyobb ünnepen – kedvencünk a nőnap – betekintést nyer a néző Wade és Vanessa szexuális életébe, a film nagyobb súlyt ad kapcsolatuknak, elmélyíti azt, és érzékelteti, mekkora is az összhang kettejük között.

Büszkeség és balítélet (2007)

Háborúról, szerelemről, osztálykülönbségekről, de elsősorban a megbánásról szól. Az ominózus jelenetben Robbie és Cecilia a könyvtárban esnek egymásnak, olyan hévvel és szenvedéllyel, melynek intimitásában szinte már kínosan érzi magát a néző, de legalábbis egy kukkolóként éli meg két ember egyesülését.

A rabbi meg a lánya (2018)

Csak egy csók, mindössze ennyi erotikus jelenet van a filmben, mégis itt van a helye ezen a listán, hiszen ilyen csókot, ráadásul két gyönyörű színésznő között - Rachel McAdams és Rachel Weisz -, nem igazán láthattunk még a vásznon. A Kegyetlen játékok elbújhat!

Túl a barátságon (2005)

A homoszexualitáson túlnézve, a sátras jelenetben, igazából nem is két férfi szeretkezik, hanem két ember talál egymásra, ami gyönyörű. Ennis és Jack első szexuális találkozása ráadásul análisan történik meg, amit igen ritkán láthatunk mozifilmben, ráadásul úgy, hogy a film végére egy csodálatos szerelmi történettel lesz gazdagabb a néző.

Ha eljön Joe Black (1998)

Brad Pitt testét maga a halál veszi át, karaktere pedig így maga lesz a rejtély és titokzatosság. Ki gondolná, hogy a halál is eshet szerelembe, ami a filmben be is teljesedik, megismertetve így a címszereplő első szexuális élményét. Egyszerre ártatlan és szenvedéllyel teli.

A hűtlen (2002)

Izzasztó szenvedély, ami leginkább a dolog tiltott mivoltán alapszik. Röviden így lehetne jellemezni ezt a filmet, ami nem szerelmi történet, inkább egy jóféle thriller. Az unatkozó, elhanyagolt feleség, aki feltehetően élete legforróbb szeretkezéseit éli át egy szinte ismeretlen férfival. A mi kedvencünk a kávézó mosdójában megejtett gyors szex.

Titanic (1997)

Tudom, tudom! Sokan elcsépeltnek érzik ezt a filmet bármilyen listáról is legyen szó, de most őszintén, emlékszel még arra a bizonyos jelenetre az autóban? Sőt, ne is menjünk el odáig, hiszen már a rajzolás közben is több szexualitást érzünk, mint sok mai film durr bele szexeinél.

A szex és Lucia (2001)

A romantikus drámaként definiált filmben, a címéből is könnyedén kikövetkeztethető módon van szex. Ám ritkán látni olyan forró erotikus jelenetet, ami ebben a filmben látható: Lucia beköti a férfi szemét, majd bizonyos testrészeit teszi a szájához. Wow! Egyszer mindenkinek ki kell próbálnia a párjával!