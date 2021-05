A Lovehoney nevű, szexjátékszereket forgalmazó cég tanulmánya során a nők 70%-a számolt be arról, hogy legalább egyszer az életében volt már olyan partnere, akivel teljesen máskor estek volna egymásnak. Ennek most már kézhez fogható oka is van: a tanulmány ugyanis kimutatta, hogy a férfiak legszívesebben reggel 6 és 9 óra között hancúroznának, míg a nők leginkább este 11 és hajnali 2 óra között kívánják leginkább partnerüket - írja a Daily Star.

Ha még pontosabbak akarunk lenni, a férfiak reggel 7:54-kor, míg a nők nagy része este 11.21-kor bújna össze legszívesebben párjával. Dr. Allison Hill szerint ennek az a magyarázata, hogy a női libidó rendkívül összetett, nagyon sok múlik azon, hogy egy nő hogy érzi magát a bőrében és hogy viszonyul a szexualitáshoz.