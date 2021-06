A Lovense Lush 3 vibrotojásban annyi lehetőség lapul, hogy a „mindenképp meg kell említeni" jelzésű infók most már oldalakon keresztül sorakoznak, de még mindig nem gondolom, hogy ne bővülne tovább egy-egy újabb használattal. Szóval úgy döntöttem, erőt veszek magamon, és a teljesség igénye nélkül írom meg, amit tudni érdemes. Sőt, a hatékonyság érdekében ezúttal megpróbálok tényszerű lenni, és izgalmas, vicces kitérők helyett szigorúan a listám szerint haladok!

Lovense Lush 3 - és mi van az első kettővel?

Azt tudom egy ideje, hogy a széria első két darabja óriási siker. Egyfelől a hétköznapi felhasználók is okkal imádják a telefon vagy számítógép segítségével bárhonnan irányítható vibrációs tojást, de az igazán nagy sikert a hozzá tartozó, speciálisan webcam modelleknek kifejlesztett programnak köszönheti. (Miután sem webcames nem vagyok, sem pedig az ehhez szükséges extra adapterrel nem rendelkezem, erről legyen elég annyi, hogy létező dolog, és egész biztosan remekül működik.)

Személy szerint nem próbáltam a korábbi verziókat, de kétlem, hogy óriási gondok lettek volna velük. Minden esetre ez az új Lush továbbfejlesztett töltővel, farkincával, Bluetooth-antennával, akkumulátorral és motorral rendelkezik. Az elődök ismerete nélkül jelenthetem: a fejlesztők remek munkát végeztek! De lássuk a részleteket!

Elegáns, letisztult, és hatékony! A már teljesen alap elvárásnak tekinthető, visszafogott, letisztult csomagolásban, megkapó, csajos dizájnnal (rikító magenta) és praktikus kiegészítőkkel (pl. tárolótok) érkezik A A már teljesen alap elvárásnak tekinthető, visszafogott, letisztult csomagolásban, megkapó, csajos dizájnnal (rikító magenta) és praktikus kiegészítőkkel (pl. tárolótok) érkezik A Love Lush 3 , amit megpillantva az első felmerülő kérdés: miért ilyen hangsúlyos a farkincája magához a hüvelybe helyezhető tojáshoz képest? A válasz egyszerű, és jobban belegondolva magától értetődő. Miután az eszköz Bluetoothon keresztül kommunikál, ennek az antennája nem árt, ha stabilan a helyén marad és biztosítja a jó kommunikációt a vezérlő készülékkel. Miután pedig megfelelően felhelyezve ez a nyúlvány még a csiklóra is ráfekszik, sőt, rezeg is, igazából kifejezetten sok örömet tud okozni a formatervezés.

Maga a tojás rész nem túl nagy, így síkosítóból sincs sokra szükség a behelyezéskor, viszont a rajta található domborulat remekül veszi célba a G-pontot. Szerencsére kellően rugalmas a kialakítás ahhoz, hogy mindenki a saját testéhez alakítsa.

A dobozban található még egy tárolótasak. Ez manapság szintén alap felszerelésnek számít, mert a szilikonból készült szexjátékokat úgy kell tárolni, hogy ne érintkezzenek más, hasonló eszközzel, különben reakcióba léphetnek egymással. Illetve jár még mellé egy USB-s töltőkábel. A mágneses csatlakozás is viszonylag standard dolognak számít (még ha gyártónként eltérőek is a szabványok), viszont ilyen egyszerűen és stabilan rácuppanó töltővel eddig még nem volt dolgom, ez külön piros pontot érdemel!

És természetesen útmutató is jár a vibrátor mellé - bár ez bőven hagy maga után kivetni valót. Az egy dolog, hogy nagyjából egyetlen gyártónak sincs magyar nyelvű útmutatója, szerencsére tudok angolul. Viszont annak ellenére, hogy két ici-pici füzetecskét is mellékeltek, alig tartalmaznak valóban hasznos infót. Leszámítva persze azt, hogy a neten hol érheted el ezeket.

Szóval a játék kihasználásához irány az internet, de azért én előbb még megnéztem, mit tud a kütyü önmagában. A farkinca végén található gomb segítségével lehet bekapcsolni és irányítani is: alapból 7 rezgésmód közül válogathatunk, amik ugyan nem rosszak, kifejezetten erősen (mégis viszonylag csendesen) tud dolgozni, de a Lovense Lush 3 sikerének titka nem ez, hanem az, amire a távvezérléssel képes!

Okos vibrátorral is találkoztam már, így én kapásból a Google Playből egyszerűen elérhető Lovense Remote appot töltöttem le. Ezzel párhuzamosan viszont kiadtam a feladatot a barátomnak, hogy ő pedig a laptopjára töltse le a vonatkozó applikációt, mert hamarosan csetelnünk kell majd!

Itt már eléggé fel voltam csigázva, de azért előbb még megnéztem, mi mindent csinálhatok a Lushommal, ha csak egymagam akarom használni. Mindenek előtt azon lepődtem meg, hogy be lehet állítani rajta „ébresztőt". Mivel én határozottan rossz kelő vagyok, morcos is és fáradt is, a reggeli szex, nem igazán az én világom... szóval ez kapásból egy olyan dolog, amit (még) nem teszteltem. Viszont rögtön láttam, hogy a Satisfyer okos eszközeiből már ismerős funkciók itt is megvannak.

Egyszerűen és átlátható kezelőfelületen saját rezgésmintákat lehet létrehozni, és ha bejött a kreálmány, el is lehet menteni. Ha pedig úgy érezzük, hogy annyira jól sikerült, hogy ezt másoknak is meg kéne tapasztalniuk, akkor meg is oszthatjuk (akár rövid kommentárral együtt), természetesen névtelenül, ha úgy tetszik. Ebből pedig egyenesen következik, hogy mi magunk is böngészhetünk mások rezgésmintái között.

A Lovense is rendelkezik zenei vezérlés opcióval, úgyhogy ezt nyilván AZONNAL ki kellett próbálni. És ezt végre imádom! A többi ilyen eszköznél eleve problémás volt kissé a lejátszókkal való szinkronizálás, de itt pikk-pakk be tudtam húzni a kedvenc lejátszási listámat, azon belül is azt a zenét, amivel mindig mindent tesztelek (első sorban a füleseket), mert remekül képet ad a magas-mély képességekről.

Hihetetlen, de végre nincs panaszom a zenés vezérlésre! Minimális csúszás sincs benne, szóval tényleg akkor rezeg, amikor a zene megköveteli. Remekül és gyorsan állítható az érzékenység, így nem kell attól tartani, hogy ami az egyik dalnál jól jött, az a következőnél már sok vagy épp kevés lesz. Vissza lehet lépni az előző képernyőre anélkül, hogy megállna a móka, de ami még ennél is jobb, hogy a fejhallgatóm vezérlőjére is reagál a Lovense appon belüli zenelejátszó.

Szóval engem a Lovense Lush 3 itt megvett kilóra, pedig még előttem állt a páros játékok sora.