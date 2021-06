A szexuális perverziókról már több összeállítást is olvashattál nálunk. Sok igen furcsa dolog van, ami egyes emberekből szexuális gerjedelmet vált ki, de 10-20 éve még ide soroltunk volna olyanokat is, melyek ma már átlagosnak mondhatóak egy pár életében.

A pszichológiában perverziónak, más néven parafíliának azokat a nem szokványos tárgyak, szituációk, személyek iránt érzett szexuális vonzalmat értjük, melyek az adott társadalmi normáktól, moráltól és erkölcstől eltérnek. Ám a köznyelvben a perverz kifejezés gyakran eltér ettől.Nézzünk egy egyszerű példát erre. 200-300 évvel ezelőtt az orális szex iránti vágyat abszolút perverznek tartották, a feleségeknek eszükbe se jutott, hogy ilyen formán kényeztessék férjüket. Akkoriban ugyanis a szex gyereknemzés céljával történt, az orális kielégítésből pedig még véletlenül sem foganhatott gyerek. Így a közembereknek ez eszébe sem jutott. Mármint a nőknek, hiszen a férfiak többsége rájött, ez igenis izgató dolog, amit az örömlányok készséggel megtettek nekik.

Ma az orális szex az intim együttlétek szerves részét képezi, és bár van, aki nem szereti adni vagy épp kapni, mégsem tartjuk perverznek azt, akinek erre van igénye.

Érdekes megfigyelni, hogy a BDSM játékok közül is sok már teljesen beépült a hétköznapi párok szexuális életébe. A fenék paskolás, lágy fojtogatás, plüssbe burkolt bilincs használata manapság maximum a kaján mosollyal kiejtett „te kis perverz" jelzőt kapja meg. Ezeket korábban agresszív és valóban elkorcsosult vágyakként jellemeztük volna.

A beöltözős, szerepjátékkal egybekötött együttlétek is teljesen elfogadottá váltak, sőt, sokan használják a hosszú párkapcsolaton belüli szexualitás felpezsdítésére.

A szexuális segédeszközök terén is hatalmas változásnak lehetünk tanúi. Ma már csak kevesen érzik „cikinek", ha bemennek egy ilyen üzletbe. Azon pedig, ha egy nő háztartásában akad egy vibrátor, vagy más csiklóizgató eszköz, már egyáltalán nem lepődünk meg. Ám, ha például egy férfinél találkoznánk valamilyen anális izgatóval, arra a legtöbben még most is perverz furcsaságnak titulálják.

A szexuális forradalom óta egyre inkább kitolódik ez a fajta ingerküszöb is. Azt hihetnénk, hogy a szabadossággal az emberek perverzebbekké váltak, pedig ez egyáltalán nem így van. Teret kaptak ahhoz, hogy megismerjék a saját vágyaikat, lehetőséget ahhoz, hogy ezeket kipróbálják, megéljék, lássák, valamint az internetnek köszönhetően többet is megtudhatnak az adott „perverziójukról".

Tegyük fel, hogy egy férfit izgat, ha felpofozzák. Először lehet, hogy egy pornó filmben látott hasonlót, és érezte, hogy ez az izgalmi állapotát magasabb szintre emelte. Találkozik egy olyan partnerrel, aki a kérésére szex közben pofon vágja, és rájön, hogy igen, ez őt a végletekig izgatja. 30-40 évvel ezelőtt, ha ilyet kért volna például a házastársától, az nagy eséllyel megrémült volna, és értetlenül állt volna a dolog előtt, hogy micsoda perverz férje van. Pedig ezzel nem árt senkinek, egyszerűen csak élvezi.

A szexualitás sokkal szövevényesebb, mint elsőre hinnénk. Vannak természetesen olyan parafíliák, melyekben nincs kölcsönös beleegyezés, és az egyik fél kihasználásán, kizsákmányolásán alapszik. Az ilyen fajta vágyakat a modern társadalmak mindig is el fogják ítélni, és beteges perverziónak, sőt, bűncselekménynek fogják tartani. Ám, mint ahogy már említettem, a parafíliák megítélése mindig az adott társadalmi berendezkedéstől függ. A természeti népeknél igen furcsa szokásokat találunk. Egy Pápua Új-Guineai törzsben például a fiúkból csak úgy válhat felnőtt, ha egy idősebb férfit orálisan kielégítenek, ondóját pedig lenyelik. Ez náluk teljes mértékben elfogadott. Amennyiben Európában lenne egy olyan közösség – szekta -, ami hasonló tettekhez köti a férfivá válást, perverznek tartanánk őket.

Érdemes tehát a perverz jelzőt megfontoltan használni, és amennyiben partnerünk olyan dolgot kér az ágyban, mellyel korábban még nem találkoztunk, először beszélgessünk vele róla, járjuk körbe a dolgot, de csak abban az esetben próbáljuk ki, ha biztonságban érezzük magunkat közben, nem nyomás hatására tesszük és más kizsákmányolása még véletlenül sem merül fel.