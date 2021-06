A brit nő elárulta, hogy az elmúlt hónapokban körülbelül 40 ezer fontot, azaz több mint 16 millió forintot gyűjtött össze, amit főként áldott állapotának köszönhet, hiszen rengetegen kíváncsiak gömbölyödő pocakjára.

Akadnak azonban olyan rajongók is, akik nem elégednek meg a pocakos fotókkal, hanem annál sokkal többre vágynak. Egyre több olyan fanatikus van, aki hajlandó lenne megvenni a modell anyatejét, de van olyan is, aki akár 4 millió forintot is képes lenne azért kifizetni, hogy egy élő közvetítés keretein belül jelen legyen a szülőszobában. Bármilyen meglepő, ezekra akár sor is kerülhet, ugyanis Carla nem zárkózik el semmitől.

"Rengeteg férfinak van ilyen fétise, látni akarják a pocakom, izgatja őket, ahogy növekszik. Van olyan, aki meg akarja venni a tejemet, amit nagyon furcsának találom, nem hallottam még ilyesmiről.Más meg 10 ezer fontot ajánlott, hogy közvetítsem a szülést. Miért is ne? Vannak olyan dokuműsorok, ahol kamerák előtt szülnek az emberek, nem látok különbséget.Bár szerintem ők ezért nem kapnak pénzt" - mesélte a Daily Starnak a szexi kismama.

Carla babaváró bulija sem lesz hétköznapi, extravagáns partit szervez, ahol egy repülőgéppel húzott felirattal szeretné bejelenteni születendő gyermeke nemét.