Visi Mónika, művésznevén Monique Covet egykor a felnőtt filmes ipar legékesebb csillaga volt. Ma már kicsit visszavonultabban él, de Instagramján azért még előszeretettel mutogatja testi bájait. Így tett most is, különleges szögből mutatta meg a dekoltázsát.

Monique Covet 18 évesen vágott bele a pornószínészkedésbe, amiben olyan sikeres volt, hogy megválaszották Európa legjobb pornósztárjának. A most 44 éves Monique közösségi oldalán hatalmas melleivel, és vastag ajkaival szexizik.

Dekoltázsát most különleges szögben mutatta meg követőinek: felülről kukucskálhat be mindenki az ikrek közé.